Xiaomi Mi Note 3
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей и дизайн
- Автономность
- Быстрая зарядка
- Двойная камера, портретный режим
- Двухсимочная поддержка
- Отсутствует 3.5 мм аудиоразъем
- Нет беспроводной зарядки
- Не самая последняя версия Android
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|74.14%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|152.6 мм
|Ширина
|73.6 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Китайский производитель использует процессор Snapdragon 660. Это решение среднего сегмента, которое оснащено 8 ядрами Kyro с 64-битной архитектурой и интегрированным видео ускорителем Adreno 512. Наряду с этим фаблет имеет 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 ГБ постоянной UFS 2.1.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 11
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.23 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Он получил продвинутую основную камеру, которая состоит из пары модулей. Первый обладает широкоугольными линзами для создания более широкого кадра, а второй может похвастаться двукратным оптическим зумом. Приложение камеры предлагает профессиональную съемку с разнообразным количеством параметров для надстройки и портретный режим. Последний делает модные фотографии с размытым фоном (Эффект боке).
Апертура первого объектива составляет f/1.8, а второго — f/2.6. Имеющая 4-осевая оптическая стабилизация изображения компенсирует дрожание телефона в руках. В общем, характеристики Ксиаоми Ми Ноте 3 в этом плане впечатляют.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.502 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.544 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитный кейс
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Xiaomi Mi Note 3
FAQ - Ответы на частые вопросы
Будет ли Xiaomi Mi Note 3 работать с VR-гарнитурой Google Daydream?
- Пока этот фаблет не совместим с Daydream, однако в будущем это может измениться, тем более что он работает на операционной системе Android 7.1.2, которая необходима для работы гарнитуры виртуальной реальности.
Оборудован ли он функцией автоматической яркости?
- Конечно, яркость экрана может регулироваться автоматически. Эта функций включена по умолчанию на всех моделях.
Почему Ксиаоми Ми Ноте 3 не работает на флагманском процессоре?
- К сожалению, неизвестно, почему компания Xiaomi решила использовать в этом устройстве процессор Snapdragon 660, который принадлежит к среднему сегменту продуктов.