Будет ли Xiaomi Mi Note 3 работать с VR-гарнитурой Google Daydream?

- Пока этот фаблет не совместим с Daydream, однако в будущем это может измениться, тем более что он работает на операционной системе Android 7.1.2, которая необходима для работы гарнитуры виртуальной реальности.

Оборудован ли он функцией автоматической яркости?

- Конечно, яркость экрана может регулироваться автоматически. Эта функций включена по умолчанию на всех моделях.

Почему Ксиаоми Ми Ноте 3 не работает на флагманском процессоре?

- К сожалению, неизвестно, почему компания Xiaomi решила использовать в этом устройстве процессор Snapdragon 660, который принадлежит к среднему сегменту продуктов.