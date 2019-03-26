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Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Note 3
Дисплей
57
Производительность
37
Батарея
68
Камера
62
Итоговая оценка
56
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей и дизайн
  • Автономность
  • Быстрая зарядка
  • Двойная камера, портретный режим
  • Двухсимочная поддержка
  • Отсутствует 3.5 мм аудиоразъем
  • Нет беспроводной зарядки
  • Не самая последняя версия Android

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Ноте 3
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 74.14%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
542 нит
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi Note 3
Инфо
Высота 152.6 мм
Ширина 73.6 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 163 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
74.14%
37

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Ноте 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 512
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1578
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5771
Geekbench 5 (одноядерный)
335
Geekbench 5 (многоядерный)
1416
AnTuTu Benchmark 7
113497
AnTuTu Benchmark 8
161322

Китайский производитель использует процессор Snapdragon 660. Это решение среднего сегмента, которое оснащено 8 ядрами Kyro с 64-битной архитектурой и интегрированным видео ускорителем Adreno 512. Наряду с этим фаблет имеет 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 ГБ постоянной UFS 2.1.

67

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 11
68

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi Note 3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.23 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
94
Качества видео
82
Итоговая оценка камеры
90

Он получил продвинутую основную камеру, которая состоит из пары модулей. Первый обладает широкоугольными линзами для создания более широкого кадра, а второй может похвастаться двукратным оптическим зумом. Приложение камеры предлагает профессиональную съемку с разнообразным количеством параметров для надстройки и портретный режим. Последний делает модные фотографии с размытым фоном (Эффект боке).

Апертура первого объектива составляет f/1.8, а второго — f/2.6. Имеющая 4-осевая оптическая стабилизация изображения компенсирует дрожание телефона в руках. В общем, характеристики Ксиаоми Ми Ноте 3 в этом плане впечатляют.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.502 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.544 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитный кейс
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Note 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi Note 3

FAQ - Ответы на частые вопросы

Будет ли Xiaomi Mi Note 3 работать с VR-гарнитурой Google Daydream?

- Пока этот фаблет не совместим с Daydream, однако в будущем это может измениться, тем более что он работает на операционной системе Android 7.1.2, которая необходима для работы гарнитуры виртуальной реальности.

Оборудован ли он функцией автоматической яркости?

- Конечно, яркость экрана может регулироваться автоматически. Эта функций включена по умолчанию на всех моделях.

Почему Ксиаоми Ми Ноте 3 не работает на флагманском процессоре?

- К сожалению, неизвестно, почему компания Xiaomi решила использовать в этом устройстве процессор Snapdragon 660, который принадлежит к среднему сегменту продуктов.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (33 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (3)

Гарик 10 декабря 2019 23:42
У меня в Антуту 139 набирал
0 Ответить
Алмаз 02 мая 2019 21:27
Тип накопителя еемс или юфс?
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Viktor Sulim 26 марта 2019 18:06
Сейчас за 17500 можно купить этот телефон, который ни в чем не уступает флагманам.Хороший аппарат! P.S. Не понимаю зачем вы смотрите на тесты Antutu? Это же глупо, разница в несколько десятых секунд при открытии приложений по отношению к топовым процессорам. Обычный потребитель этого и не заметит, или вы как дети: кто дальше плюнет, или у кого извиняюсь струя дальше?!)))
-7 Ответить
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