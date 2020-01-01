Xiaomi Mi Play получил корпус, который стилизован под стекло, но полностью сделан из пластика. Несмотря на это, время показало, что он прочный и не сильно царапается. Если вы переживаете о целостности смартфона, тогда используйте комплектный чехол. Расположение кнопок стандартное, сканер отпечатков тоже находится на задней спинке, куда легко достает указательный палец.