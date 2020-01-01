Xiaomi Mi Play
Дисплей
64
Производительность
29
Батарея
57
Камера
50
Итоговая оценка
53
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Сбалансированная аппаратная основа
- Имеется отдельное место под карту памяти
- Очень неплохая основная камера
- Отлично ловит связи, включая WiFi
- Легкий и небольшой по габаритам
- Лишен влагозащиты
- Не имеет поддержки Android Pay
- Нет быстрой зарядки
- Слабая батарея
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Плэй
64
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80.1%
58
Дизайн и корпус
|Высота
|147.7 мм
|Ширина
|71.8 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.1%
Xiaomi Mi Play получил корпус, который стилизован под стекло, но полностью сделан из пластика. Несмотря на это, время показало, что он прочный и не сильно царапается. Если вы переживаете о целостности смартфона, тогда используйте комплектный чехол. Расположение кнопок стандартное, сканер отпечатков тоже находится на задней спинке, куда легко достает указательный палец.
29
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
887
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4172
Geekbench 5 (одноядерный)
180
Geekbench 5 (многоядерный)
1012
AnTuTu Benchmark 7
85275
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|MIUI 11
57
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
50
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
58
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
Да, сильно расстраивает тот факт, что в Ми Плэй установлен порт Micro USB вместо современного USB Type-C, но ситуацию частично спасает двухдиапазонный WiFi. Данный беспроводной модуль обеспечивает великолепную скорость передачи данных. Bluetooth тоже не самый новый, но его хватает для обычного пользователя, который активно пользуется фитнес-браслетом или умными часами.
58
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.668 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.512 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Мягкий чехол черного цвета
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Play могут отличаться в зависимости от региона.