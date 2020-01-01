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Xiaomi Mi Play

Xiaomi Mi Play
Дисплей
64
Производительность
29
Батарея
57
Камера
50
Итоговая оценка
53
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Сбалансированная аппаратная основа
  • Имеется отдельное место под карту памяти
  • Очень неплохая основная камера
  • Отлично ловит связи, включая WiFi
  • Легкий и небольшой по габаритам
  • Лишен влагозащиты
  • Не имеет поддержки Android Pay
  • Нет быстрой зарядки
  • Слабая батарея

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Плэй
64

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.1%
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi Play
Инфо
Высота 147.7 мм
Ширина 71.8 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.1%

Xiaomi Mi Play получил корпус, который стилизован под стекло, но полностью сделан из пластика. Несмотря на это, время показало, что он прочный и не сильно царапается. Если вы переживаете о целостности смартфона, тогда используйте комплектный чехол. Расположение кнопок стандартное, сканер отпечатков тоже находится на задней спинке, куда легко достает указательный палец.

29

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Плэй и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
887
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4172
Geekbench 5 (одноядерный)
180
Geekbench 5 (многоядерный)
1012
AnTuTu Benchmark 7
85275
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI MIUI 11
57

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mi Play
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
58

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500

Да, сильно расстраивает тот факт, что в Ми Плэй установлен порт Micro USB вместо современного USB Type-C, но ситуацию частично спасает двухдиапазонный WiFi. Данный беспроводной модуль обеспечивает великолепную скорость передачи данных. Bluetooth тоже не самый новый, но его хватает для обычного пользователя, который активно пользуется фитнес-браслетом или умными часами.

58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.668 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.512 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Мягкий чехол черного цвета
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi Play могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mi Play

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (39 голосов)

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