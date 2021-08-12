Xiaomi Mix 4
Дисплей
89
Производительность
100
Батарея
88
Камера
74
Итоговая оценка
85
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый AMOLED-дисплей с эталонной картинкой и плавностью работы
- Камера оснащена оптическим стабилизатором, телеобъективом и лазерной автофокусировкой
- Используется более быстрый процессор Snapdragon 888 Plus
- Передняя камера спрятана под дисплеем
- До 100% заряжается всего за 15 минут и поддерживает беспроводную зарядку
- Лишен слота для карты памяти MicroSD
- Нет отдельного сенсора для макросъемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Микс 4
89
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|87.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
815 нит
81
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|225 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Керамика
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.6%
100
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 Plus
|Макс. частота
|2995 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
3897
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
88
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:15 ч.
74
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|24
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 120 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mix 4 могут отличаться в зависимости от региона.