Xiaomi Mix 4 Дисплей 89 Производительность 100 Батарея 88 Камера 74 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120-герцовый AMOLED-дисплей с эталонной картинкой и плавностью работы

Камера оснащена оптическим стабилизатором, телеобъективом и лазерной автофокусировкой

Используется более быстрый процессор Snapdragon 888 Plus

Передняя камера спрятана под дисплеем

До 100% заряжается всего за 15 минут и поддерживает беспроводную зарядку Лишен слота для карты памяти MicroSD

Нет отдельного сенсора для макросъемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Микс 4

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 87.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 815 нит

81 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mix 4 Высота 162.6 мм Ширина 75.4 мм Толщина 8 мм Вес 225 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Керамика Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.6%

100 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Микс 4 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus Макс. частота 2995 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1124 Geekbench 5 (многоядерный) 3897 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu Benchmark - 20 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

88 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (100% за 15 минут) Время полной зарядки 0:15 ч.

74 Камеры Спецификации и тестирование камер Mix 4 Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9204 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 8 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Апертура: f/4.1

- Фокусное расстояние: 120 мм

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 12 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Август 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания на 120 Вт

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mix 4 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mix 4