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Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mix 4
Дисплей
89
Производительность
100
Батарея
88
Камера
74
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый AMOLED-дисплей с эталонной картинкой и плавностью работы
  • Камера оснащена оптическим стабилизатором, телеобъективом и лазерной автофокусировкой
  • Используется более быстрый процессор Snapdragon 888 Plus
  • Передняя камера спрятана под дисплеем
  • До 100% заряжается всего за 15 минут и поддерживает беспроводную зарядку
  • Лишен слота для карты памяти MicroSD
  • Нет отдельного сенсора для макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми Микс 4
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
815 нит
81

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mix 4
Высота 162.6 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 8 мм
Вес 225 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Керамика
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.6%
100

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми Микс 4 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus
Макс. частота 2995 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
3897
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5
88

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:15 ч.
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Mix 4
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 120 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mix 4 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Mix 4

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (9 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mix 4 или Mi Mix 3
2. Xiaomi Mix 4 или Samsung Galaxy S21 Ultra
3. Xiaomi Mix 4 или Samsung Galaxy S21 Plus
4. Xiaomi Mix 4 или Mi 11 Ultra

Отзывы (1)

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Oltinbek 12 августа 2021 14:26
Даа.. Аккумулятор не 5к mah a 4500 mah. Нет макро съёмки, плюс бедолагу лишили слота для катры памяти😒 Просто выгоднее купить флешку чем телефон с большой памятью! А так дивайс хороший, но я становлюсь на выборе поко х3 про!
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