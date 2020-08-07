Достоинством смартфона является большой аккумулятор на 5000 мАч. Благодаря ему Xiaomi Poco C3 выдерживает более дня активного использования, хотя в играх его хватит не более чем на 9 часов. Быстрой зарядки в комплекте нет, так что пользователю придется ждать 3 часа пока телефон полностью зарядится.