Xiaomi Poco C3
Дисплей
54
Производительность
24
Батарея
78
Камера
48
Итоговая оценка
55
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой дисплей с хорошей цветопередачей
- Емкая батарея, обеспечивающая комфортный запас автономности
- Тройная камера с возможностью макросъемки
- Операционная система с MIUI 12 работает достойно
- Четкость картинки экрана немного страдает из-за низкого разрешения
- В комплекте нет быстрой зарядки, поэтому смартфон долго заряжается
- Нет FM-радио
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко C3
54
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.43 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Соотношение экрана к корпусу
|80.3%
44
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|Ширина
|77.1 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.3%
Xiaomi Poco C3 имеет пластиковый корпус, который легко царапается. Передняя панель защищена закаленным стеклом, не имеющее достаточно хорошей защиты от ударов, а вот царапины появляются не скоро. Спереди имеется характерный V-образный вырез для камеры, но негативных эмоций он не вызывает.
24
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G35
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
175
Geekbench 5 (многоядерный)
979
AnTuTu Benchmark 8
109806
78
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Достоинством смартфона является большой аккумулятор на 5000 мАч. Благодаря ему Xiaomi Poco C3 выдерживает более дня активного использования, хотя в играх его хватит не более чем на 9 часов. Быстрой зарядки в комплекте нет, так что пользователю придется ждать 3 часа пока телефон полностью зарядится.
48
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|1600 x 1200
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
57
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/20
58
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco C3 могут отличаться в зависимости от региона.