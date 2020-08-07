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Xiaomi Poco C3

Xiaomi Poco C3
Дисплей
54
Производительность
24
Батарея
78
Камера
48
Итоговая оценка
55
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой дисплей с хорошей цветопередачей
  • Емкая батарея, обеспечивающая комфортный запас автономности
  • Тройная камера с возможностью макросъемки
  • Операционная система с MIUI 12 работает достойно
  • Четкость картинки экрана немного страдает из-за низкого разрешения
  • В комплекте нет быстрой зарядки, поэтому смартфон долго заряжается
  • Нет FM-радио

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко C3
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Соотношение экрана к корпусу 80.3%
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco C3
Инфо
Высота 164.9 мм
Ширина 77.1 мм
Толщина 9 мм
Вес 194 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.3%

Xiaomi Poco C3 имеет пластиковый корпус, который легко царапается. Передняя панель защищена закаленным стеклом, не имеющее достаточно хорошей защиты от ударов, а вот царапины появляются не скоро. Спереди имеется характерный V-образный вырез для камеры, но негативных эмоций он не вызывает.

24

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко C3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
175
Geekbench 5 (многоядерный)
979
AnTuTu Benchmark 8
109806
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Достоинством смартфона является большой аккумулятор на 5000 мАч. Благодаря ему Xiaomi Poco C3 выдерживает более дня активного использования, хотя в играх его хватит не более чем на 9 часов. Быстрой зарядки в комплекте нет, так что пользователю придется ждать 3 часа пока телефон полностью зарядится.

48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco C3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 1600 x 1200
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
57

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco C3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco C3

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (3 голосов)

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