Xiaomi Poco C31
Дисплей
54
Производительность
58
Батарея
70
Камера
45
Итоговая оценка
58
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный IPS-экран с неплохим соотношением к корпусу
- Камера получила макро и портретную съемку
- Есть сканер отпечатков пальцев
- Работает от большой батареи на 5000 мАч
- Невысокое разрешение экрана – видны пиксели
- Для зарядки используется старый Micro USB
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко C31
54
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81%
54
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|Ширина
|77.1 мм
|Толщина
|9 мм
|Вес
|194 грамма
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81%
58
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G35
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~54.4 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
59
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
70
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
45
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|1600 x 1200
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
58
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|Поддержка 5G
|Нет
58
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Micro USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco C31 могут отличаться в зависимости от региона.