Xiaomi Poco C31 Дисплей 54 Производительность 58 Батарея 70 Камера 45 Итоговая оценка 58 Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупный IPS-экран с неплохим соотношением к корпусу

Камера получила макро и портретную съемку

Есть сканер отпечатков пальцев

Работает от большой батареи на 5000 мАч Невысокое разрешение экрана – видны пиксели

Для зарядки используется старый Micro USB

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко C31

54 Экран Тип IPS LCD Размер 6.53 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81%

54 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco C31 Высота 164.9 мм Ширина 77.1 мм Толщина 9 мм Вес 194 грамма Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 81%

58 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко C31 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G35 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~54.4 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

59 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI MIUI 12

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

45 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco C31 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1 микрон

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 1600 x 1200 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 720p при 30 FPS

58 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 Поддержка 5G Нет

58 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель Micro USB

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco C31 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco C31

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