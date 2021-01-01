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Xiaomi Poco C31

Xiaomi Poco C31
Дисплей
54
Производительность
58
Батарея
70
Камера
45
Итоговая оценка
58
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный IPS-экран с неплохим соотношением к корпусу
  • Камера получила макро и портретную съемку
  • Есть сканер отпечатков пальцев
  • Работает от большой батареи на 5000 мАч
  • Невысокое разрешение экрана – видны пиксели
  • Для зарядки используется старый Micro USB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко C31
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81%
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco C31
Высота 164.9 мм
Ширина 77.1 мм
Толщина 9 мм
Вес 194 грамма
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81%
58

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко C31 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ
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59

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
45

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco C31
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 1600 x 1200
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
58

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
Поддержка 5G Нет
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Micro USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco C31 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco C31

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco C31 vs Xiaomi Poco C3

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