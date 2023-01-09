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Xiaomi Poco C50

Xiaomi Poco C50
  • Дисплей: 6.52" IPS LCD - 720 x 1600
  • Чип: Mediatek Helio A22
  • Камера: 2 (8 MP + 0.1 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 192 г.

Обзор

Дисплей
54
Производительность
11
Батарея
66
Камера
44
Коммуникации
58
Итоговая оценка
47

Преимущества и недостатки

  • В меру большой экран, выполненный по технологии IPS
  • Есть портретная съемка
  • Есть стандартная влагозащита внутренностей
  • Оснащен сканером отпечатков пальцев
  • Недостаточно яркий экран для комфортного использования на улице
  • Нет гироскопа, датчиков освещения и приближения
  • Батарея долго заряжается
  • Встроен устаревший порт MicroUSB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко C50
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81%
54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco C50
Высота 164.9 мм
Ширина 76.75 мм
Толщина 9.09 мм
Вес 192 грамма
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81%
11

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко C50 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio A22
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 660 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
142
Geekbench 5 (многоядерный)
512
AnTuTu Benchmark 9
79564
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Go Edition
66

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco C50
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (8 МП + 0.1 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.1 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
58

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM B2, B3, B5, B8
3G сети WCDMA B1, B5, B8
4G сети LTE B1, B3, B5, B8, B40, B41
Поддержка 5G Нет
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco C50 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.8 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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2. Xiaomi Poco C50 или Poco C40
3. Xiaomi Poco C50 или Poco M5
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Отзывы (1)

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Алексей 09 января 2023 21:04
Я бы к минусам смартфона, отнес бы сам смартфон.
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