Xiaomi Poco C50 Дисплей: 6.52" IPS LCD - 720 x 1600

6.52" IPS LCD - 720 x 1600 Чип: Mediatek Helio A22

Mediatek Helio A22 Камера: 2 (8 MP + 0.1 MP)

2 (8 MP + 0.1 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 192 г.

Обзор Дисплей 54 Производительность 11 Батарея 66 Камера 44 Коммуникации 58 Итоговая оценка 47

Преимущества и недостатки В меру большой экран, выполненный по технологии IPS

В меру большой экран, выполненный по технологии IPS Есть портретная съемка

Есть портретная съемка Есть стандартная влагозащита внутренностей

Есть стандартная влагозащита внутренностей Оснащен сканером отпечатков пальцев Недостаточно яркий экран для комфортного использования на улице

Недостаточно яркий экран для комфортного использования на улице Нет гироскопа, датчиков освещения и приближения

Нет гироскопа, датчиков освещения и приближения Батарея долго заряжается

Батарея долго заряжается Встроен устаревший порт MicroUSB

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко C50

54 Экран Тип IPS LCD Размер 6.52 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81%

54 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco C50 Высота 164.9 мм Ширина 76.75 мм Толщина 9.09 мм Вес 192 грамма Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 81%

11 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко C50 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio A22 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 4 (4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика PowerVR GE8320 Частота GPU 660 МГц FLOPS ~42.8 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 142 Geekbench 5 (многоядерный) 512 AnTuTu Benchmark 9 79564 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 2, 3 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Go Edition

66 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

44 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco C50 Основная камера Матрица 8 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (8 МП + 0.1 МП) Основной объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.0

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 0.1 МП

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2592 x 1944 Апертура f/2.2 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

58 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM B2, B3, B5, B8 3G сети WCDMA B1, B5, B8 4G сети LTE B1, B3, B5, B8, B40, B41 Поддержка 5G Нет

58 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Акселерометр

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco C50 могут отличаться в зависимости от региона.