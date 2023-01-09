Xiaomi Poco C50
- Дисплей: 6.52" IPS LCD - 720 x 1600
- Чип: Mediatek Helio A22
- Камера: 2 (8 MP + 0.1 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 192 г.
Обзор
Дисплей
54
Производительность
11
Батарея
66
Камера
44
Коммуникации
58
Итоговая оценка
47
Преимущества и недостатки
- В меру большой экран, выполненный по технологии IPS
- Есть портретная съемка
- Есть стандартная влагозащита внутренностей
- Оснащен сканером отпечатков пальцев
- Недостаточно яркий экран для комфортного использования на улице
- Нет гироскопа, датчиков освещения и приближения
- Батарея долго заряжается
- Встроен устаревший порт MicroUSB
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко C50
54
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.52 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81%
54
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|Ширина
|76.75 мм
|Толщина
|9.09 мм
|Вес
|192 грамма
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
81%
11
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio A22
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|660 МГц
|FLOPS
|~42.8 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
142
Geekbench 5 (многоядерный)
512
AnTuTu Benchmark 9
79564
Память
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Go Edition
66
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
44
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (8 МП + 0.1 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.1 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
58
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM B2, B3, B5, B8
|3G сети
|WCDMA B1, B5, B8
|4G сети
|LTE B1, B3, B5, B8, B40, B41
|Поддержка 5G
|Нет
58
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco C50 могут отличаться в зависимости от региона.