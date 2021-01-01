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Xiaomi Poco F3 GT

Xiaomi Poco F3 GT
Дисплей
88
Производительность
96
Батарея
85
Камера
62
Итоговая оценка
81
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120 Гц делают работу дисплея заметно плавнее
  • Процессор Dimensity 1200 работает без нареканий
  • Имеется поддержка сетей 5-го поколения
  • Емкая батарея с поддержкой мощной 67-ваттной быстрой зарядки
  • Боковым сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться
  • Нет входа 3.5 мм и места под карту памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко F3 GT
88

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.3%
Особенности - Always-On Display
84

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco F3 GT
Высота 161.9 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 205 граммов
Материал задней панели Стекло
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.3%
96

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко F3 GT и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
931
Geekbench 5 (многоядерный)
3375
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5
85

Батарея

Характеристики
Объем 5065 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco F3 GT
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
78

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco F3 GT могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco F3 GT

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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