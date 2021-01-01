Xiaomi Poco F3 GT Дисплей 88 Производительность 96 Батарея 85 Камера 62 Итоговая оценка 81 Класс Средний класс Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Июль 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120 Гц делают работу дисплея заметно плавнее

Процессор Dimensity 1200 работает без нареканий

Имеется поддержка сетей 5-го поколения

Емкая батарея с поддержкой мощной 67-ваттной быстрой зарядки

Боковым сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться Нет входа 3.5 мм и места под карту памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко F3 GT

88 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 86.3% Особенности - Always-On Display

84 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco F3 GT Высота 161.9 мм Ширина 76.9 мм Толщина 8.3 мм Вес 205 граммов Материал задней панели Стекло Доступные цвета Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.3%

96 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко F3 GT и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 931 Geekbench 5 (многоядерный) 3375

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

85 Батарея Характеристики Объем 5065 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Время полной зарядки 0:43 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco F3 GT Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

78 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Июль 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco F3 GT могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco F3 GT