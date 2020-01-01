Тесты дисплея

Экран Poco M2 не выделяется высокой контрастностью, но цветопередача у него хорошая. Запас яркости небольшой, хотя на улице нет проблем с читаемостью контента. Сверху присутствует вырез, который неплохо вписывается в общий безрамочный дизайн. Диагональ большая, однако особого дискомфорта это не приносит.