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Xiaomi Poco M2

Xiaomi Poco M2
Дисплей
67
Производительность
45
Батарея
85
Камера
60
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хороший IPS-экран с тонкими рамками
  • Игровой процессор – не перегревается
  • Есть сверхширокоугольная и макрокамера
  • Мощный аккумулятор с поддержкой 18-ваттной зарядки
  • Сканер отпечатков пальцев находится сзади
  • Частота обновления ограничена 60 Гц
  • Пластиковый корпус быстро царапается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М2
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит

Экран Poco M2 не выделяется высокой контрастностью, но цветопередача у него хорошая. Запас яркости небольшой, хотя на улице нет проблем с читаемостью контента. Сверху присутствует вырез, который неплохо вписывается в общий безрамочный дизайн. Диагональ большая, однако особого дискомфорта это не приносит.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M2
Инфо
Высота 163.3 мм
Ширина 77 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 163.3 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Красный, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.2%
45

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
GPU-ядер 2
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1828
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5888
Geekbench 5 (одноядерный)
370
Geekbench 5 (многоядерный)
1299
AnTuTu Benchmark 8
180965
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco M2
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (13 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

4 объектива на задней панели расположены вертикально. Главный на 13 МП снимает неплохо, но вечерние фото часто получаются размытыми и “шумными”. Остальные объективы нуждаются в хорошем освещении еще больше. Сверхширокоугольная на 8 МП лишена автофокуса, что негативно сказывается на качестве кадров.

75

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 3, 5, 8, 40, 41
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco M2

Оценка пользователей

2 из 5 баллов (3 голосов)

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