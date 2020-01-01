Xiaomi Poco M2 Pro
Дисплей
69
Производительность
55
Батарея
90
Камера
75
Итоговая оценка
73
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Достойный IPS-дисплей, характеризуются высоким уровнем яркости
- Игровой процессор в комплекте с достаточным объемом оперативной памяти
- Многофункциональная камера – макросъемка с автофокусом
- Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания
- Умеет снимать 4K-видео
- Стандартная частота обновления экрана – 60 к/с
- Датчик отпечатков встроен в кнопку питания, а не в экран
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М2 Про
69
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
65
Дизайн и корпус
|Высота
|165.7 мм
|Ширина
|76.6 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
Xiaomi Poco M2 Pro хоть и имеет пластиковую рамку, благодаря стеклянным панелями из прочного Gorilla Glass 5 смартфон выглядит премиально. Вес в 209 грамм обеспечивает приятные ощущения тяжести, как у топовых моделей. В дисплее имеется круглое отверстие, которое выглядит куда интереснее, чем U- или V-образные.
Невысокую цену Poco M2 Pro выдается встроенный в кнопку питания датчик отпечатков пальцев, которые мог бы быть интегрирован в дисплей.
55
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Архитектура
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|GPU-ядер
|1
|Частота GPU
|400 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
569
Geekbench 5 (многоядерный)
1784
AnTuTu Benchmark 8
265202
Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu 8 - 155 место
78
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
90
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
75
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Помимо 48-мегапиксельной камеры, здесь есть еще три. Самыми интересными являются сверхширокоугольная и макро. Последняя на 5 МП даже оборудована автофокусом, что редко встречается на таких смартфонах.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/3/5/8
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.91 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.56 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Xiaomi Poco M2 Pro
Оценка пользователей
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