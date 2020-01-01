Xiaomi Poco M2 Pro хоть и имеет пластиковую рамку, благодаря стеклянным панелями из прочного Gorilla Glass 5 смартфон выглядит премиально. Вес в 209 грамм обеспечивает приятные ощущения тяжести, как у топовых моделей. В дисплее имеется круглое отверстие, которое выглядит куда интереснее, чем U- или V-образные.

Невысокую цену Poco M2 Pro выдается встроенный в кнопку питания датчик отпечатков пальцев, которые мог бы быть интегрирован в дисплей.