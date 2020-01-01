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Xiaomi Poco M2 Pro

Xiaomi Poco M2 Pro
Дисплей
69
Производительность
55
Батарея
90
Камера
75
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Достойный IPS-дисплей, характеризуются высоким уровнем яркости
  • Игровой процессор в комплекте с достаточным объемом оперативной памяти
  • Многофункциональная камера – макросъемка с автофокусом
  • Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания
  • Умеет снимать 4K-видео
  • Стандартная частота обновления экрана – 60 к/с
  • Датчик отпечатков встроен в кнопку питания, а не в экран

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М2 Про
69

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M2 Pro
Инфо
Высота 165.7 мм
Ширина 76.6 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 209 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.5%

Xiaomi Poco M2 Pro хоть и имеет пластиковую рамку, благодаря стеклянным панелями из прочного Gorilla Glass 5 смартфон выглядит премиально. Вес в 209 грамм обеспечивает приятные ощущения тяжести, как у топовых моделей. В дисплее имеется круглое отверстие, которое выглядит куда интереснее, чем U- или V-образные.

Невысокую цену Poco M2 Pro выдается встроенный в кнопку питания датчик отпечатков пальцев, которые мог бы быть интегрирован в дисплей.

55

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М2 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
GPU-ядер 1
Частота GPU 400 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
569
Geekbench 5 (многоядерный)
1784
AnTuTu Benchmark 8
265202
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
90

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco M2 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Помимо 48-мегапиксельной камеры, здесь есть еще три. Самыми интересными являются сверхширокоугольная и макро. Последняя на 5 МП даже оборудована автофокусом, что редко встречается на таких смартфонах.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/3/5/8
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.91 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M2 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco M2 Pro

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (23 голосов)

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