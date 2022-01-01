Xiaomi Poco M4 5G Дисплей 75 Производительность 46 Батарея 84 Камера 53 Итоговая оценка 65 Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 90 Гц делают работу смартфона более плавной

Поддерживает работу в сети 5G

50-мегапиксельная камера способна выдать качественную картинку

Имеет большую батарею Нет NFC-модуля для работы бесконтактной оплаты

Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М4 5G

75 Экран Тип IPS LCD Размер 6.58 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 83.3%

56 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M4 5G Высота 164 мм Ширина 76.1 мм Толщина 8.9 мм Вес 200 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Серебристый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.3%

46 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М4 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 700 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~243 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 560 Geekbench 5 (многоядерный) 1701

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

53 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco M4 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.4 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou NFC * Нет Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

61 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M4 5G могут отличаться в зависимости от региона.