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Xiaomi Poco M4 5G

Xiaomi Poco M4 5G
Дисплей
75
Производительность
46
Батарея
84
Камера
53
Итоговая оценка
65
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 90 Гц делают работу смартфона более плавной
  • Поддерживает работу в сети 5G
  • 50-мегапиксельная камера способна выдать качественную картинку
  • Имеет большую батарею
  • Нет NFC-модуля для работы бесконтактной оплаты
  • Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М4 5G
75

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.3%
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M4 5G
Высота 164 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 200 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.3%
46

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М4 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
560
Geekbench 5 (многоядерный)
1701
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco M4 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
61

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M4 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

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