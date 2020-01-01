Камера состоит из стандартных 4 сенсоров, главный из которых имеет разрешение 64 МП. Он фотографирует лучше других трех благодаря увеличенной апертуре f/1.9. Сверхширокоугольный на 8 МП хуже “видит” в условиях слабого освещения, но делает куда более интересные кадры. Макро-объектив на 2 МП тоже может порадовать, а портретный уже считается приятным бонусом.