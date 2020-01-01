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Xiaomi Poco X2

Xiaomi Poco X2
Дисплей
80
Производительность
57
Батарея
85
Камера
74
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный экран с частотой обновления 120 Гц
  • Быстрый процессор с мощным графическим ускорителем
  • Достойная камера на 64 МП
  • Заряжается всего за 1 час и 10 мин
  • Сканер отпечатков встроен в кнопку, а не в экран
  • Слот для SIM-карты совмещен с картой памяти MicroSD
  • Двойной вырез в дисплее

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X2
80

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X2
Инфо
Высота 165.3 мм
Ширина 76.6 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 208 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Фиолетовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.8%

Xiaomi Poco X2 получился весьма спорным устройством, учитывая тот факт, что в нем используется встроенный в боковую кнопку сканер отпечатков пальцев. Это серьезный недостаток перед многими конкурентами. Также у него в экране имеется двойной вырез для фронтальной камеры, однако смартфон радует привлекательным внешним видом.

57

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко X2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2880
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7855
Geekbench 5 (одноядерный)
542
Geekbench 5 (многоядерный)
1677
AnTuTu Benchmark 7
225303
AnTuTu Benchmark 8
271969

По сравнению с предшественником, который работал на флагманском процессоре, Poco X2 получил средненький Snapdragon 730G. Эта версия оборудована более мощным графическим ускорителем, чем другие решения серии, поэтому игры здесь идут немного лучше. Самая доступная версия предлагает 6 ГБ оперативной памяти, так что нет особого смысла покупать на 8 ГБ.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 11
85

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 70 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco X2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера состоит из стандартных 4 сенсоров, главный из которых имеет разрешение 64 МП. Он фотографирует лучше других трех благодаря увеличенной апертуре f/1.9. Сверхширокоугольный на 8 МП хуже “видит” в условиях слабого освещения, но делает куда более интересные кадры. Макро-объектив на 2 МП тоже может порадовать, а портретный уже считается приятным бонусом.

74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 15
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.08 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.62 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco X2

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (17 голосов)

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