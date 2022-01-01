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Xiaomi Redmi 10 5G

Xiaomi Redmi 10 5G
Дисплей
75
Производительность
47
Батарея
85
Камера
55
Итоговая оценка
66
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовый IPS-дисплей
  • Процессор с запасом производительности и поддержкой 5G
  • Использует быструю память, что позитивно сказывается на быстродействии смартфона
  • Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев
  • Отсутствуют объективы для сверхширокоугольной и макросъемки
  • Откровенно слабая 5-мп фронтальная камера
  • Производитель отказался от слота для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10 5G
75

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6%
Особенности - DCI-P3
80

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 10 5G
Высота 164 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 200 граммов
Доступные цвета Серый, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
47

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 10 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
574
Geekbench 5 (многоядерный)
1741
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 13
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 10 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
90

Звук

3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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