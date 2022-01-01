Xiaomi Redmi 10 5G Дисплей 75 Производительность 47 Батарея 85 Камера 55 Итоговая оценка 66 Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 90-герцовый IPS-дисплей

Процессор с запасом производительности и поддержкой 5G

Использует быструю память, что позитивно сказывается на быстродействии смартфона

Удобный в использовании сканер отпечатков пальцев Отсутствуют объективы для сверхширокоугольной и макросъемки

Откровенно слабая 5-мп фронтальная камера

Производитель отказался от слота для карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10 5G

75 Экран Тип IPS LCD Размер 6.58 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.6% Особенности - DCI-P3

80 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 10 5G Высота 164 мм Ширина 76.1 мм Толщина 8.9 мм Вес 200 граммов Доступные цвета Серый, Серебристый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.6%

47 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 10 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 700 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~243 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 574 Geekbench 5 (многоядерный) 1741

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 13

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

55 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi 10 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2592 x 1944 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

90 Звук 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10 5G могут отличаться в зависимости от региона.