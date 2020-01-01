Xiaomi Redmi 10X 4G
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Добротный дисплей с хорошей защитой в виде стекла Gorilla Glass 5
- Высокопроизводительный процессор Helio G85, неплохо справляющийся с играми
- Есть отдельные объективы для сверхширокоугольной и макросъемки
- 18-ваттный адаптер питания быстро заряжает большой аккумулятор
- Передняя камера делает фотографии с чрезмерным уровнем шумов
- Сканер отпечатков пальцев находится сзади, а не в экране
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|Ширина
|77.2 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Зеленый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Xiaomi Redmi 10X 4G можно похвалить за сдержанный внешний вид, главными особенностями которого являются круглый вырез для камеры в экране и расположенный на задней крышке сканер отпечатков пальцев. Рамки имеют приличный размер, и никаких претензий к ним нет.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 11
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:39 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Встроенная батарея на 5020 мАч обеспечивает сутки автономной работы даже под серьезной нагрузкой. Конечно, если играть в игры, то телефон разрядится приблизительно на 6-7 часов. Производитель добавил поддержку быстрой зарядки, которая заряжает аккумулятор менее чем за 2 часа.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.3
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
48-мегапиксельный сенсор хорошо справляется со съемкой в условиях достаточного освещения, но вечерние кадры содержат заметно больше шумов. Сверхширокоугольная имеет еще большие проблемы с этим, но днем можно сделать качественный кадр. Макросъемка реализована тоже достаточно хорошо.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.795 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.138 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Цены на Xiaomi Redmi 10X 4G
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Xiaomi Redmi Note 8 или 10X 4G
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro или 10X 4G
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro или 10X 4G
- Xiaomi Redmi Note 9S или 10X 4G
- Oppo Realme 6i или Xiaomi Redmi 10X 4G
- Xiaomi Mi Note 10 Lite или Redmi 10X 4G
- Xiaomi Redmi Note 9 или 10X 4G
- Huawei Honor X10 или Xiaomi Redmi 10X 4G
- Xiaomi Redmi 10X Pro 5G или 10X 4G
- Xiaomi Redmi 10X 5G или 10X 4G