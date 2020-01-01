Встроенная батарея на 5020 мАч обеспечивает сутки автономной работы даже под серьезной нагрузкой. Конечно, если играть в игры, то телефон разрядится приблизительно на 6-7 часов. Производитель добавил поддержку быстрой зарядки, которая заряжает аккумулятор менее чем за 2 часа.