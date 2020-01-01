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Xiaomi Redmi 10X 4G

Xiaomi Redmi 10X 4G
Дисплей
66
Производительность
45
Батарея
85
Камера
64
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Добротный дисплей с хорошей защитой в виде стекла Gorilla Glass 5
  • Высокопроизводительный процессор Helio G85, неплохо справляющийся с играми
  • Есть отдельные объективы для сверхширокоугольной и макросъемки
  • 18-ваттный адаптер питания быстро заряжает большой аккумулятор
  • Передняя камера делает фотографии с чрезмерным уровнем шумов
  • Сканер отпечатков пальцев находится сзади, а не в экране

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10X 4G
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 10X 4G
Инфо
Высота 162.3 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.5%

Xiaomi Redmi 10X 4G можно похвалить за сдержанный внешний вид, главными особенностями которого являются круглый вырез для камеры в экране и расположенный на задней крышке сканер отпечатков пальцев. Рамки имеют приличный размер, и никаких претензий к ним нет.

45

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 10X 4G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52
GPU-ядер 2
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
370
Geekbench 5 (многоядерный)
1307
AnTuTu Benchmark 8
199861
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 11
85

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:39 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да

Встроенная батарея на 5020 мАч обеспечивает сутки автономной работы даже под серьезной нагрузкой. Конечно, если играть в игры, то телефон разрядится приблизительно на 6-7 часов. Производитель добавил поддержку быстрой зарядки, которая заряжает аккумулятор менее чем за 2 часа.

64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 10X 4G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Апертура f/2.3
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

48-мегапиксельный сенсор хорошо справляется со съемкой в условиях достаточного освещения, но вечерние кадры содержат заметно больше шумов. Сверхширокоугольная имеет еще большие проблемы с этим, но днем можно сделать качественный кадр. Макросъемка реализована тоже достаточно хорошо.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.795 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.138 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10X 4G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 10X 4G

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (16 голосов)

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