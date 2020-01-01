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Xiaomi Redmi 10X 5G

Xiaomi Redmi 10X 5G
Дисплей
76
Производительность
67
Батарея
87
Камера
73
Итоговая оценка
75
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой AMOLED-дисплей с яркостью 600 нит
  • Мощный процессор, который поддерживает 5G
  • Камера имеет сверхширокоугольный объектив с 4K-съемкой
  • Много вариантов памяти
  • Экран имеет стандартные 60 Гц
  • Отсутствует телеобъектив с оптической стабилизацией

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10X 5G
76

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 10X 5G
Инфо
Высота 164.2 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 9 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.7%

Xiaomi Redmi 10X 5G получил достаточно привлекательный дизайн, характеризующийся градиентным оформлением независимо от варианта раскраски. В дисплее присутствует компактный вырез для лицевой камеры, а нижняя рамка практически не выделяется размерами среди других.

67

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 10X 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 820
Архитектура 4 ядра по 2.6 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC5
GPU-ядер 5
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
633
Geekbench 5 (многоядерный)
1910
AnTuTu Benchmark 8
411156
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 22 ГБ
87

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч
Мощность зарядки 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Автономность является сильной стороной смартфона, хотя у китайского производителя есть модели с большим объемом аккумулятора. От 4520 мАч можно получить минимум сутки автономной работы, а если предпринять шаги для экономии заряда, то Redmi 10X 5G продержится еще 10-20 часов.

73

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 10X 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.3
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера спереди на 16 МП считается стандартной для смартфонов среднего сегмента, но здесь она широкоугольная, поэтому такие фотографии помещают больше объектов, чем обычные. Основная камера состоит из трех сенсоров, главный из которых делает 48-мегапиксельный кадры. У него нет оптической стабилизации, но зато имеется быстрый фазовый автофокус.

78

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10X 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 10X 5G

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (39 голосов)

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