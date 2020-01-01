Камера спереди на 16 МП считается стандартной для смартфонов среднего сегмента, но здесь она широкоугольная, поэтому такие фотографии помещают больше объектов, чем обычные. Основная камера состоит из трех сенсоров, главный из которых делает 48-мегапиксельный кадры. У него нет оптической стабилизации, но зато имеется быстрый фазовый автофокус.