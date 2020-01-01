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Xiaomi Redmi 10X Pro 5G

Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
Дисплей
76
Производительность
68
Батарея
87
Камера
78
Итоговая оценка
77
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный AMOLED-дисплей с поддержкой технологии DC dimming
  • Оптическая стабилизация телеобъектива
  • Высокий уровень яркости экрана
  • Быстрый процессор с поддержкой 5G
  • Большой запас встроенной памяти
  • Обычная частота обновления 60 Гц
  • Простая фронтальная камера без автофокуса

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 10X Pro 5G
76

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.57 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
596 нит

Xiaomi Redmi 10X Pro получил качественный AMOLED-дисплей, который имеет стандартную частоту обновления 60 Гц, но зато получил технологию DC dimming, которая предотвращает негативно влияющие мерцания.

72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
Инфо
Высота 164.2 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 9 мм
Вес 208 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
68

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 10X Pro 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 820
Архитектура 4 ядра по 2.6 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC5
GPU-ядер 5
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
635
Geekbench 5 (многоядерный)
1932
AnTuTu Benchmark 8
414858
Рейтинг AnTuTu - 74 место
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
87

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 10X Pro 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера имеет 48-мегапиксельный сенсор с неплохим фазовым автофокусом, но главным достоинством является телеобъектив с 3-кратным увеличением и оптической стабилизацией. Он в состоянии дать качественный кадр, но освещение должно быть соответствующим.

78

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Смартфон имеет хороший звук, который обеспечивает мощный аудиочип. Из динамика вы разницы не услышите, а вот из наушников качество звучания намного лучше, чем у многих других смартфонов этого ценового диапазона.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2020 года
Дата начала продаж Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 10X Pro 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 10X Pro 5G

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (40 голосов)

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