Кнопки навигации под экраном имеют подсветку?

- Нет, но когда вы привыкните, она вам не понадобится.

Можно разблокировать экран двойным постукиванием по нему?

- К сожалению, нет. Ксиаоми Редми 3с лишен этой функции.

Что делать, если из памяти выгружается сторонний лаунчер?

- Если вы столкнулись с проблемой, когда с оперативной памяти телефона выгружается сторонний лаунчер, тогда сделайте следующее: откройте приложение "Настройки", перейдите в раздел "Все приложения", затем в "По умолчанию" и в пункте "Рабочий стол" выберите нужное приложение.

Здесь аппаратный гироскоп?

- Да, работает корректно.

Какой вариант Xiaomi Redmi 3S взять?

- В любом случае мы рекомендуем покупать более дорогую модель, а в данном без сомнений берите вариант с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Что болтается в области основной камеры?

- Это автофокус, беспокоится не о чем.