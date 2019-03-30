Xiaomi Redmi 3S
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2016 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой аккумулятор
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Есть ИК-порт
- Металлический корпус
- Энергоэффективный Bluetooth
- Есть поддрежка 4G LTE
- Нет ни быстрой, ни беспроводной зарядки
- Гибридный слот SIM-карты
- Старая версия Android
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|71.31%
Тесты дисплея
На фронтальной панели находится достаточно большой IPS-экран с неплохими углами обзора и естественной цветопередачей. Его диагональ составляет 5 дюймов, а разрешение 1280x720 пикселей. Никаких проблем с отзывчивостью сенсорной панели нет, также не разочаровывает уровень максимальной и минимальной яркости. Пользователь всегда может включить режим чтения, который сделает экран желтым, что позволит безболезненно читать под покровом ночи.
Дизайн и корпус
|Высота
|139.3 мм
|Ширина
|69.6 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Ксиаоми Редми 3с - улучшенная версия популярного смартфона от китайской компании Xiaomi. Сразу хочется отметить, что в сером цвете гаджет выглядит на голову выше остальных вариантов, таких как "Золотой" и "Серебристый". Черное обрамление вокруг дисплея сливается с боковыми рамками, за счет чего устройство выглядит солиднее. К сожалению, задняя крышка в такой расцветке понемногу собирает отпечатки пальцев и вскоре она очень сильно заляпывается.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 430
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.1 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Частота GPU
|450 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1
|Оболочка UI
|MIUI 9.2
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Устройство не только обладает быстрым сенсором отпечатков пальцев, но и большой батареей на 4100 мАч. Однако, вас может оттолкнуть тот факт, что он лишен быстрой зарядки, а также и беспроводной. С таким емким аккумулятором телефон заряжается достаточно долго.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.17 мм
- Размер пикселя: 1.127 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22.78 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2016 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.485 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.6 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены на Xiaomi Redmi 3S
FAQ - Ответы на частые вопросы
Кнопки навигации под экраном имеют подсветку?
- Нет, но когда вы привыкните, она вам не понадобится.
Можно разблокировать экран двойным постукиванием по нему?
- К сожалению, нет. Ксиаоми Редми 3с лишен этой функции.
Что делать, если из памяти выгружается сторонний лаунчер?
- Если вы столкнулись с проблемой, когда с оперативной памяти телефона выгружается сторонний лаунчер, тогда сделайте следующее: откройте приложение "Настройки", перейдите в раздел "Все приложения", затем в "По умолчанию" и в пункте "Рабочий стол" выберите нужное приложение.
Здесь аппаратный гироскоп?
- Да, работает корректно.
Какой вариант Xiaomi Redmi 3S взять?
- В любом случае мы рекомендуем покупать более дорогую модель, а в данном без сомнений берите вариант с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.
Что болтается в области основной камеры?
- Это автофокус, беспокоится не о чем.