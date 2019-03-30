Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Redmi 3S: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Redmi 3S

Xiaomi Redmi 3S
Дисплей
46
Производительность
20
Батарея
69
Камера
41
Итоговая оценка
41
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2016 года
Дата начала продаж Июнь 2016 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой аккумулятор
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Есть ИК-порт
  • Металлический корпус
  • Энергоэффективный Bluetooth
  • Есть поддрежка 4G LTE
  • Нет ни быстрой, ни беспроводной зарядки
  • Гибридный слот SIM-карты
  • Старая версия Android

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 3с
46

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.31%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит

На фронтальной панели находится достаточно большой IPS-экран с неплохими углами обзора и естественной цветопередачей. Его диагональ составляет 5 дюймов, а разрешение 1280x720 пикселей. Никаких проблем с отзывчивостью сенсорной панели нет, также не разочаровывает уровень максимальной и минимальной яркости. Пользователь всегда может включить режим чтения, который сделает экран желтым, что позволит безболезненно читать под покровом ночи.

42

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 3S
Инфо
Высота 139.3 мм
Ширина 69.6 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 144 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.31%

Ксиаоми Редми 3с - улучшенная версия популярного смартфона от китайской компании Xiaomi. Сразу хочется отметить, что в сером цвете гаджет выглядит на голову выше остальных вариантов, таких как "Золотой" и "Серебристый". Черное обрамление вокруг дисплея сливается с боковыми рамками, за счет чего устройство выглядит солиднее. К сожалению, задняя крышка в такой расцветке понемногу собирает отпечатки пальцев и вскоре она очень сильно заляпывается.

20

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 3с и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 430
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.1 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 505
Частота GPU 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
658
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2844
AnTuTu Benchmark 7
40697
34

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1
Оболочка UI MIUI 9.2
69

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:19 ч.
Время просмотра видео
14:52 ч.
Время разговора (3G)
25:47 ч.

Устройство не только обладает быстрым сенсором отпечатков пальцев, но и большой батареей на 4100 мАч. Однако, вас может оттолкнуть тот факт, что он лишен быстрой зарядки, а также и беспроводной. С таким емким аккумулятором телефон заряжается достаточно долго.

41

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 3S
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.17 мм
- Размер пикселя: 1.127 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Samsung S5K3L8 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 22.78 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
49

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
70 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2016 года
Дата начала продаж Июнь 2016 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.485 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.6 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 3S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 3S

FAQ - Ответы на частые вопросы

Кнопки навигации под экраном имеют подсветку?

- Нет, но когда вы привыкните, она вам не понадобится.

Можно разблокировать экран двойным постукиванием по нему?

- К сожалению, нет. Ксиаоми Редми 3с лишен этой функции.

Что делать, если из памяти выгружается сторонний лаунчер?

- Если вы столкнулись с проблемой, когда с оперативной памяти телефона выгружается сторонний лаунчер, тогда сделайте следующее: откройте приложение "Настройки", перейдите в раздел "Все приложения", затем в "По умолчанию" и в пункте "Рабочий стол" выберите нужное приложение. 

Здесь аппаратный гироскоп? 

- Да, работает корректно.

Какой вариант Xiaomi Redmi 3S взять?

- В любом случае мы рекомендуем покупать более дорогую модель, а в данном без сомнений берите вариант с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Что болтается в области основной камеры?  

- Это автофокус, беспокоится не о чем. 

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (30 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Rihard 21 июня 2020 21:37
test on Redmi 3s pixel experience Android 10 AnTuTu Benchmark 8.3.9 = 58333 CPU = 27175 GPU = 3001 MEM = 17861 UX = 10296
+2 Ответить
Тарас 30 марта 2019 10:14
Я вот уже на протяжении трех месяцев пользуюсь телефоном Xiaomi Redmi 3S . Он мне очень нравиться, и хочу поделится с вами своими впечатлениями об использовании. Может и вам помогу принять правильное решение при выборе или покупки данного телефона. Достоинства Redmi 3S: 1) Большая батарея. Даже при активном использовании телефона она не разрядилась за целый день. Я был в восторге. 2) Приятный дизайн. телефон собран грамотно, им удобно пользоваться, хорошо вмещается в руку. На вид достаточно аккуратный и элегантный. 3) Что касается звука, то он тоже нот бед. Громкость регулируется, можно сделать тише и громче. Но я никогда не использовал самую максимальную громкость, ведь при такой громкости ваш разговор могут услышать окружающие люди. 4) Камера в Сяоми Редми 3 тоже высококачественная. Фотографии получаются четкими и яркими, нет никаких нечеткостей. Также видео снимает качественно. Камера похожа по своей комплектации к камере Айфона 5, ни чем она не хуже. 5) Вполне хорошая для такого телефона оперативная память в 2 ГБ. 6) Есть поддержка 4G LTE 7) Также в этой версии есть такая функция как присутствие сканера отпечатков пальцев. 8) Цена. Мне кажется на сегодняшний день Redmi 3S это самый доступным мобильный телефон со всеми хорошими и современными функциями. 9) Телефон шустрый, если говорить простым языком. То есть загрузка игр и прочих приложений происходит довольно таки быстро. Нет никаких зависаний. Недостатки Xiaomi Redmi 3S: 1) У этой модели телефона нет беспроводной зарядки, это очень плохо лично для меня. 2) Хоть телефон и новой модели, но у него почему то встроенная старая версия Android 3) Также нет датчика приближения. То есть при разговоре экран не гаснет. Но у меня пока при разговоре еще ничего пока не набиралось лишнего. 4) При покупке телефона в комплекте нет наушников. Мне это как то не очень нравиться. Хотя за такую низкую цену телефона это может быть и вполне приемливо. 5) И вот один из самых больших недостатков для меня, это то, что когда я играю на телефоне игры с 4g связи, телефон нагревается. Иногда бывает такое чувство что он сейчас рванет. И уже начинает жечь в пальцы. По этому для игр всегда я одеваю чехол на телефон. 6) Ну и еще для меня маленьким недостатком есть его слабая подсветка экрана.
-2 Ответить
Добавить комментарий
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях