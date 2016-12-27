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Xiaomi Redmi 4 Pro

Xiaomi Redmi 4 Pro
Дисплей
56
Производительность
24
Батарея
68
Камера
41
Итоговая оценка
43
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть датчики освещения и приближения
  • Быстрый сканер отпечатков пальцев
  • Емкая батарея
  • Есть поддержка OTG
  • Неплохое соотношение экрана к корпусу
  • Несъемная батарея
  • Нет NFC
  • Работает на прошлогодней версии Android
  • Гибридный дополнительный слот SIM-карты
  • Относительно медленный microUSB 2.0

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 4 Про
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 70.31%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
520 нит
42

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 4 Pro
Инфо
Высота 141.3 мм
Ширина 69.6 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 156 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
70.31%

Xiaomi Redmi 4 Pro (Prime) - это отличный смартфон с 5.0-дюймовым экраном, который может похвастаться неплохим соотношением к корпусу. Из-за небольших габаритов он очень удобно лежит даже в небольшой ладони и пользоваться одной рукой не так и трудно. Металлический корпус ощущается как никогда приятно, но оказалось, что на на морозе он очень сильно мерзнет, что негативно сказывается на комфортности его использования.

24

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 4 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625
Архитектура 8 ядер по 2 ГГц
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
864
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3150
AnTuTu Benchmark 7
59931
34

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1
Оболочка UI MIUI 8
68

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
20:00 ч.
Время просмотра видео
9:48 ч.
Время разговора (3G)
29:15 ч.

Внутри этого смартфона от Xiaomi находится емкий аккумулятор на 4100 мАч. Согласно некоторым предварительным тестам, без подзарядки он сможет проработать приблизительно 48 часов даже с включенным мобильных интернетом.

41

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 4 Pro
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L8 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Учитывая цену Redmi 4 Pro, основная камера у него не отличается качеством снимков. Фотографии, сделанные на фронтальную камеру, тоже не впечатляют, но в условиях хорошего освещения изображения кажутся весьма неплохими. Оптической стабилизации нет, но, думаю, эта функция бы существенно удорожила Redmi 4 Pro. Объектив на тыльной стороне устройства способен записывать видео в качестве Full HD (1920x1080 пикселей) при 30 кадрах в секунду, чего более чем достаточно.

51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Данная модель имеет два слота под SIM-карты, но один из них гибридный. Это значит, что владелец не сможет использовать сразу две SIM-карты и карту памяти. Подробно изучив характеристики Ксиаоми Редми 4 Про, мы выяснили, что эти карточки работают поочередно. Дело в том, что в телефоне имеется единственный радиомодуль, который не способен обеспечивать обоим SIM одновременную работоспособность.

58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.77 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.83 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 4 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Смартфон поддерживает 5 ГГц Wi-Fi?

- Да, проблем никаких.

Xiaomi Redmi 4 Pro и Redmi 4 Prime это одна и та же модель ?

- Да, это разные названия для одной и той же модели. 

В Редми 4 Про есть ANT+?

- Есть.

Есть ли поддержка быстрой зарядки?

- Нет, но процессор поддерживает Quick Charge 3.0. 

Имеет ли Ксиаоми Редми 4 Про индикатор уведомлений?

- Да, семицветный. 

А радио есть?

- Есть, присутствует отдельный модуль. 

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (166 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Алексей 15 сентября 2020 09:17
Экран выгорает. Белые пятна по краям
0 Ответить
Тарас 27 декабря 2016 13:26
Совсем недавно купил вот этот замечательный смартфон Xiaomi Redmi 4 Pro (Prime) . Он мне понравился с самого начала использования. Он очень удобный в использовании. есть все нужные функции. Здесь очень хорошая камера, изображения получаются четкие и качественные. Характеристики данного телефона хорошие, придраться не к чему. особенный его плюс, как для меня , это то что есть инфракрасный порт, благодаря которому можно управлять техникой в доме, и этим самым намного упрощает жизнь. Что касается зарядки, то она тоже вполне хорошая. даже при активном использовании телефона, она способна продержаться около суток. Не знаю, ни одной марки модели телефона, которая имеет такое мощное зарядное устройство. Динамики тоже хорошие, звук четкий, нет никаких шумов лишних. При прослушивании музыки , звук тоже отличный. Радует также его операционная система. Когда провожу время в интернете, работает и скачивает нужные файлы довольно таки оперативно. Не глючит, не зависает. Цена его вполне доступная и адекватная, и полностью соответствует качеству данного смартфона. Это мой первый личный мобильный телефон с таким огромным качественным функционалом. Мне очень и очень нравится.
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