Смартфон поддерживает 5 ГГц Wi-Fi?

- Да, проблем никаких.

Xiaomi Redmi 4 Pro и Redmi 4 Prime это одна и та же модель ?

- Да, это разные названия для одной и той же модели.

В Редми 4 Про есть ANT+?

- Есть.

Есть ли поддержка быстрой зарядки?

- Нет, но процессор поддерживает Quick Charge 3.0.

Имеет ли Ксиаоми Редми 4 Про индикатор уведомлений?

- Да, семицветный.

А радио есть?

- Есть, присутствует отдельный модуль.