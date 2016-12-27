Xiaomi Redmi 4 Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Есть датчики освещения и приближения
- Быстрый сканер отпечатков пальцев
- Емкая батарея
- Есть поддержка OTG
- Неплохое соотношение экрана к корпусу
- Несъемная батарея
- Нет NFC
- Работает на прошлогодней версии Android
- Гибридный дополнительный слот SIM-карты
- Относительно медленный microUSB 2.0
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|70.31%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|141.3 мм
|Ширина
|69.6 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|156 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Xiaomi Redmi 4 Pro (Prime) - это отличный смартфон с 5.0-дюймовым экраном, который может похвастаться неплохим соотношением к корпусу. Из-за небольших габаритов он очень удобно лежит даже в небольшой ладони и пользоваться одной рукой не так и трудно. Металлический корпус ощущается как никогда приятно, но оказалось, что на на морозе он очень сильно мерзнет, что негативно сказывается на комфортности его использования.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Архитектура
|8 ядер по 2 ГГц
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1
|Оболочка UI
|MIUI 8
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Внутри этого смартфона от Xiaomi находится емкий аккумулятор на 4100 мАч. Согласно некоторым предварительным тестам, без подзарядки он сможет проработать приблизительно 48 часов даже с включенным мобильных интернетом.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L8 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Учитывая цену Redmi 4 Pro, основная камера у него не отличается качеством снимков. Фотографии, сделанные на фронтальную камеру, тоже не впечатляют, но в условиях хорошего освещения изображения кажутся весьма неплохими. Оптической стабилизации нет, но, думаю, эта функция бы существенно удорожила Redmi 4 Pro. Объектив на тыльной стороне устройства способен записывать видео в качестве Full HD (1920x1080 пикселей) при 30 кадрах в секунду, чего более чем достаточно.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Данная модель имеет два слота под SIM-карты, но один из них гибридный. Это значит, что владелец не сможет использовать сразу две SIM-карты и карту памяти. Подробно изучив характеристики Ксиаоми Редми 4 Про, мы выяснили, что эти карточки работают поочередно. Дело в том, что в телефоне имеется единственный радиомодуль, который не способен обеспечивать обоим SIM одновременную работоспособность.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.77 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.83 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Xiaomi Redmi 4 Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Смартфон поддерживает 5 ГГц Wi-Fi?
- Да, проблем никаких.
Xiaomi Redmi 4 Pro и Redmi 4 Prime это одна и та же модель ?
- Да, это разные названия для одной и той же модели.
В Редми 4 Про есть ANT+?
- Есть.
Есть ли поддержка быстрой зарядки?
- Нет, но процессор поддерживает Quick Charge 3.0.
Имеет ли Ксиаоми Редми 4 Про индикатор уведомлений?
- Да, семицветный.
А радио есть?
- Есть, присутствует отдельный модуль.