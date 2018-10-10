Из какого материала сделан корпус смартфона?

- Естественно, в основе конструкции используется прочный металл, но задняя спинка выполнена из поликарбоната.

Достаточно ли производительности Xiaomi Redmi 4A для игр?

- Вы сможете играть даже в 3D-игры, однако далеко не на самых высоких настройках. Дело в том, что внутри находится не самый мощный процессор с графикой начального уровня.

Лицевая панель гаджета защищена стеклом Corning Gorilla Glass?

- Нет, это простое стойкое к царапинам стекло, которое отличное справляется со своей задачей.

Можно ли перемещать приложения с памяти телефона на карту памяти?

- В Редми 4А имеется функционал, который позволяет переместить некоторые данные программ и игр.

Сколько держит батарея?

- Встроенного аккумулятора на 3120 мАч будет достаточно на целый день автономной работы. Быстрая зарядка отсутствует.

Имеется ли в Ксиаоми Редми 4А индикатор событий?

- Да, в этом телефоне имеется светодиодный индикатор событий.