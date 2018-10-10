Xiaomi Redmi 4A
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличное соотношение цены и качества
- 2 ГБ оперативной памяти
- Удобно пользоваться одной рукой
- Неплохая 13-мегапиксельная камера
- Есть ФМ-радио
- Сканер отпечатков отсутствует
- Малопроизводительный процессор
- Гибридный слот для сим-карт
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|296 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|69%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|139.9 мм
|Ширина
|70.4 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|131.5 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Золотой, Серый, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 425
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 308
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Внутри спрятан малопроизводительный процессор Snapdragon 425 — он больше подходит для повседневных, а не игр. Отличную многозадачность обеспечивает 2 ГБ ОЗУ, а за обработку 3D-графики отвечает видеоускоритель Adreno 308, работающий на частоте 500 МГц.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1
|Оболочка UI
|MIUI 10
Батарея
|Объем
|3120 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
В списке характеристик Сяоми Редми 4А также числится солидная батарея на 3120 мАч, хотя и без поддержки быстрой зарядки. Кстати, аккумулятор заряжается на 100% меньше, чем за 2 часа.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Смартфон лишен сканера отпечатков пальцев, но в этом нет ничего странного, приняв во внимание небольшую стоимость гаджета. Больше расстраивает отсутствие NFC, из-за чего невозможно оплачивать покупки с помощью телефона. С другой стороны, Redmi 4A обладает ФМ-радио, которое не требует интернета для функционирования.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.525 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.181 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены на Xiaomi Redmi 4A
FAQ - Ответы на частые вопросы
Из какого материала сделан корпус смартфона?
- Естественно, в основе конструкции используется прочный металл, но задняя спинка выполнена из поликарбоната.
Достаточно ли производительности Xiaomi Redmi 4A для игр?
- Вы сможете играть даже в 3D-игры, однако далеко не на самых высоких настройках. Дело в том, что внутри находится не самый мощный процессор с графикой начального уровня.
Лицевая панель гаджета защищена стеклом Corning Gorilla Glass?
- Нет, это простое стойкое к царапинам стекло, которое отличное справляется со своей задачей.
Можно ли перемещать приложения с памяти телефона на карту памяти?
- В Редми 4А имеется функционал, который позволяет переместить некоторые данные программ и игр.
Сколько держит батарея?
- Встроенного аккумулятора на 3120 мАч будет достаточно на целый день автономной работы. Быстрая зарядка отсутствует.
Имеется ли в Ксиаоми Редми 4А индикатор событий?
- Да, в этом телефоне имеется светодиодный индикатор событий.