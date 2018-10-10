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Xiaomi Redmi 4A

Xiaomi Redmi 4A
Дисплей
45
Производительность
17
Батарея
52
Камера
40
Итоговая оценка
38
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Февраль 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличное соотношение цены и качества
  • 2 ГБ оперативной памяти
  • Удобно пользоваться одной рукой
  • Неплохая 13-мегапиксельная камера
  • Есть ФМ-радио
  • Сканер отпечатков отсутствует
  • Малопроизводительный процессор
  • Гибридный слот для сим-карт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 4А
45

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 296 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
350 нит
33

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 4A
Инфо
Высота 139.9 мм
Ширина 70.4 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 131.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Золотой, Серый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
69%
17

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 4А и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 308
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
607
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1605
AnTuTu Benchmark 7
36735

Внутри спрятан малопроизводительный процессор Snapdragon 425 — он больше подходит для повседневных, а не игр. Отличную многозадачность обеспечивает 2 ГБ ОЗУ, а за обработку 3D-графики отвечает видеоускоритель Adreno 308, работающий на частоте 500 МГц.

34

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1
Оболочка UI MIUI 10
52

Батарея

Характеристики
Объем 3120 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

В списке характеристик Сяоми Редми 4А также числится солидная батарея на 3120 мАч, хотя и без поддержки быстрой зарядки. Кстати, аккумулятор заряжается на 100% меньше, чем за 2 часа.

40

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 4A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
49

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Смартфон лишен сканера отпечатков пальцев, но в этом нет ничего странного, приняв во внимание небольшую стоимость гаджета. Больше расстраивает отсутствие NFC, из-за чего невозможно оплачивать покупки с помощью телефона. С другой стороны, Redmi 4A обладает ФМ-радио, которое не требует интернета для функционирования.

58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Февраль 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.525 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.181 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 4A могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 4A

FAQ - Ответы на частые вопросы

Из какого материала сделан корпус смартфона?

- Естественно, в основе конструкции используется прочный металл, но задняя спинка выполнена из поликарбоната.

Достаточно ли производительности Xiaomi Redmi 4A для игр?

- Вы сможете играть даже в 3D-игры, однако далеко не на самых высоких настройках. Дело в том, что внутри находится не самый мощный процессор с графикой начального уровня. 

Лицевая панель гаджета защищена стеклом Corning Gorilla Glass?

- Нет, это простое стойкое к царапинам стекло, которое отличное справляется со своей задачей. 

Можно ли перемещать приложения с памяти телефона на карту памяти?

- В Редми 4А имеется функционал, который позволяет переместить некоторые данные программ и игр. 

Сколько держит батарея?

- Встроенного аккумулятора на 3120 мАч будет достаточно на целый день автономной работы. Быстрая зарядка отсутствует.

Имеется ли в Ксиаоми Редми 4А индикатор событий?

- Да, в этом телефоне имеется светодиодный индикатор событий. 

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (118 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (6)

НАДЕЖДА 15 мая 2020 09:37
МОЙ ТЕЛЕФОН УПАЛ В ВОДУ.ПРАВДА ЕГО УТОПЛЕНИЕ ПРОДЛИЛОСЬ СЕКУНД 10,НО ВОДА ВСЕ-ТАКИ ПОПАЛА.БЫСТРО РАЗОБРАЛА,ПРОСУШИЛА.РАБОТАЕТ.РЕШИЛА ОТДАТЬ НА РЕВИЗИЮ.ЦЕНА ВОПРОСА 600 Р .ВОТ УЖЕ 2 МЕСЯЦА МОЙ ТЕЛЕФОНЧИК РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ.
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Happiness 13 августа 2019 11:29
Я люблю свой у меня редми 4А. ))) у него есть еще прекрасная возможность: 2 рабочих стола (два пространства). Например, можно использовать мессенджеры одновременно для разных номеров телефонов, используя одну сим карту.
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Вячеслав 14 мая 2019 20:24
у меня редми 4А и то что они идут только на 16 гиг внутренней памяти это бред!у меня на 32гига !про сьём крышки тоже бред какой нафиг сервис!обычная банковская карточка и всё крышка снята прямо сегодня менял дисплей !сервисы для криворуких и естественно для девушек но опять же не для всех!так что большинство сказоного просто бред!
+9 Ответить
Олег Машенцев 28 марта 2019 16:04
Ольга, Сяоми тем и хорош, помимо надежности, тем, что заменять все можно модулями, которые доступны по цене и наличию на все модели. Заменить может самостоятельно даже человек далекий от познаний в ремонте телефонов. Единственно только Основную плату на сяоми сложновато найти и подбирать каждую деталь приходится по конкретной версии телефона. (например у меня редми ноут 3 уже несколько лет и при замене дисплейного модуля приходится искать 148 модуль, так как есть на эту же модель еще и 152. Также версии на медиатеке и снапдрегоне различаются по форме и шлейфам изнутри) А в целом, сяоми как автомат Калашникова-функционален, надежен и неприхотлив.
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Гость Ольга 23 декабря 2018 13:50
Подлежит ли телефон ремонту? Упала и придавила корпус сзади. Теперь он не включается, что делать не знаю.
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Гость Анатолий 10 октября 2018 03:29
Просто СУПЕР! Великолепный смартфон, я им пользуюсь. Купил по почте из Китая, прошивку мы сами поставили, отпечатки пальцев безполезная вещь. Я очень счастлив что у меня такой смартфон, идеальный!!!
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