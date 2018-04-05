Xiaomi Redmi 4X
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Автономная работа
- Дисплей
- Хорошо оптимизированное ПО
- Невысокая стоимость
- Отличный звук в наушниках
- Точный и быстрый сканер отпечатков
- Специфический UI
- Нет быстрой и беспроводной зарядок
- Нет наушников в комплекте
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|70.98%
Тесты дисплея
Диагональ сенсорной панели составляет 5 дюймов, а разрешение матрицы равно 1280 x 720. В настройках дисплея присутствуют параметры для регулировки цветовой температуры.
Дизайн и корпус
|Высота
|139.2 мм
|Ширина
|69.9 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Xiaomi Redmi 4X доступен в трех разных оформлениях: черном, розовом и золотом. Его металлический корпус со вставками из пластика, за которыми прячется антенна, выглядит очень современно.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 435
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.1 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Частота GPU
|450 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Основной устройства выступает 8-ядерный процессор Snapdragon 435, работающий в паре графическим ускорителем Adreno 505. Характеристики Ксиаоми Редми 4 включают 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Увеличить объем ПЗУ можно с помощью карты памяти до 128 ГБ. Существуют другие модификации этого смартфона: 2/16 ГБ и 4/64 ГБ памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.1.2)
|Оболочка UI
|MIUI 11
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
За питание отвечает мощный аккумулятор на 4100 мАч, однако его недостатком является отсутствие поддержки быстрой и беспроводной зарядок.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.583 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.5 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Xiaomi Redmi 4X
FAQ - Ответы на частые вопросы
Оснащен ли Xiaomi Redmi 4X индикатором событий?
- Да, под экраном присутствует светодиод, который играет роль индикатора событий.
Защищен ли экран стеклом Gorilla Glass?
- Лицевая панель этого смартфона защищена ударопрочным стеклом неизвестного происхождения, но оно выполнено по технологии 2.5D, из-за чего стекло изогнуто по краям.
Где находится слот для сим-карт?
- Лоток под сим-карты находится с левой стороны телефона.
Собирается ли компания обновить Ксиаоми Редми 4 до Android 7.0 Nougat?
- К сожалению, достоверной информации по этому поводу нет. Многие полагают, что китайский бренд рано или поздно обновит этот аппарат до последней версии операционной системы.