Оснащен ли Xiaomi Redmi 4X индикатором событий?

- Да, под экраном присутствует светодиод, который играет роль индикатора событий.

Защищен ли экран стеклом Gorilla Glass?

- Лицевая панель этого смартфона защищена ударопрочным стеклом неизвестного происхождения, но оно выполнено по технологии 2.5D, из-за чего стекло изогнуто по краям.

Где находится слот для сим-карт?

- Лоток под сим-карты находится с левой стороны телефона.

Собирается ли компания обновить Ксиаоми Редми 4 до Android 7.0 Nougat?

- К сожалению, достоверной информации по этому поводу нет. Многие полагают, что китайский бренд рано или поздно обновит этот аппарат до последней версии операционной системы.