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Xiaomi Redmi 4X

Xiaomi Redmi 4X
Дисплей
48
Производительность
18
Батарея
61
Камера
40
Итоговая оценка
42
Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Автономная работа
  • Дисплей
  • Хорошо оптимизированное ПО
  • Невысокая стоимость
  • Отличный звук в наушниках
  • Точный и быстрый сканер отпечатков
  • Специфический UI
  • Нет быстрой и беспроводной зарядок
  • Нет наушников в комплекте

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 4Х
48

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 70.98%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
522 нит

Диагональ сенсорной панели составляет 5 дюймов, а разрешение матрицы равно 1280 x 720. В настройках дисплея присутствуют параметры для регулировки цветовой температуры.

43

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 4X
Инфо
Высота 139.2 мм
Ширина 69.9 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 150 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
70.98%

Xiaomi Redmi 4X доступен в трех разных оформлениях: черном, розовом и золотом. Его металлический корпус со вставками из пластика, за которыми прячется антенна, выглядит очень современно.

18

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 4Х и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 435
Архитектура 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.1 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 505
Частота GPU 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 800 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
669
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1887
AnTuTu Benchmark 7
44079

Основной устройства выступает 8-ядерный процессор Snapdragon 435, работающий в паре графическим ускорителем Adreno 505. Характеристики Ксиаоми Редми 4 включают 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Увеличить объем ПЗУ можно с помощью карты памяти до 128 ГБ. Существуют другие модификации этого смартфона: 2/16 ГБ и 4/64 ГБ памяти.

46

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.1.2)
Оболочка UI MIUI 11
61

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:37 ч.
Время просмотра видео
12:00 ч.
Время разговора (3G)
19:38 ч.

За питание отвечает мощный аккумулятор на 4100 мАч, однако его недостатком является отсутствие поддержки быстрой и беспроводной зарядок.

40

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 4X
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
60

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
64 дБ
Музыка
70 дБ
Звонок
72 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.583 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.5 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 4X могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 4X

FAQ - Ответы на частые вопросы

Оснащен ли Xiaomi Redmi 4X индикатором событий?

- Да, под экраном присутствует светодиод, который играет роль индикатора событий.

Защищен ли экран стеклом Gorilla Glass?

- Лицевая панель этого смартфона защищена ударопрочным стеклом неизвестного происхождения, но оно выполнено по технологии 2.5D, из-за чего стекло изогнуто по краям.

Где находится слот для сим-карт?

- Лоток под сим-карты находится с левой стороны телефона.

Собирается ли компания обновить Ксиаоми Редми 4 до Android 7.0 Nougat?

- К сожалению, достоверной информации по этому поводу нет. Многие полагают, что китайский бренд рано или поздно обновит этот аппарат до последней версии операционной системы.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (212 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (5)

Вася 15 сентября 2020 19:19
Телефону 3 года, падает каждый день, ещё жыв
+1 Ответить
Hаталья 24 января 2020 14:52
Второй раз исчезает рабочий стол. Написала жалобу на этот сайт первый раз, рабочий стол появился. Сегодня второй раз пишу-тишина. Остальное меня все устраивает. телефон 8 918 5834790
+1 Ответить
Sarvan 20 декабря 2019 20:45
Redmi 4х уже MIUI 11
+6 Ответить
Жанна 08 августа 2019 12:38
Юзаю с 02.2017, батарея до сих пор жива. Падал из кармана, короче работает. Нет переноса приложений на флешку, что-то надо мудрить.
+16 Ответить
Гость Александр 05 апреля 2018 04:15
Отработал чуть больше полгода и однажды утром умер. В двух сервисах по ремонту развели руками, остановились на версии, что все дело в ПО батарея заряжена все остальное в норме.Пробовали из памяти забрать информацию ничего не получилось, может кто подскажет как это сделать.
-60 Ответить
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