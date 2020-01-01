Xiaomi Redmi 6
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Достойная производительность – смартфон не тормозит
- Компактный дизайн и небольшой вес
- Камера умеет делать хорошие портретные фотографии
- Хорошо держит батарею в режиме ожидания
- Отличное соотношения цены и качества
- Программное обеспечение содержит рекламу
- Много предустановленных приложений
- Нет поддерживает Android Pay
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|72.92%
Тесты дисплея
5.45-дюймовый экран выдает привлекательное изображение благодаря технологии производства IPS LCD. Стекло, защищающее переднюю панель, покрыто слабым олеофобным слоем, из-за чего приходится часто протирать поверхность. Палец скользит нормально, но можно было бы и лучше.
Дизайн и корпус
|Высота
|147.5 мм
|Ширина
|71.5 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Золотой, Серый, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Xiaomi Redmi 6 имеет пластиковый корпус, поверхность которого приятна на ощупь. Все три оттенка голубого цвета, серого и золотого стилизованные под металл, что придает устройству премиальности. По отзывам пользователей, имитация под металл является недостатком, хотя такой дизайн доказал свою практичность в ежедневном использовании.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|7 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Батарея телефона обладает солидной емкостью — 3000 мАч хватает на полтора дня работы устройства в смешанном режиме. Если играть в игры, то он разрядится за считанные часы, а если слушать музыку, то аккумулятора хватит на несколько дней.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (480p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1936
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.55 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.417 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Xiaomi Redmi 6
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли здесь портретный режим съемки?
- Да, второй объектив камеры Ксиаоми Редми 6 наделен необходимым функционалом для съемки портретных фотографий. Главное перевести камеру в этот режим, перед тем как начать фотографировать.
Можно ли подключить к Xiaomi Redmi 6 периферийные устройства по OTG?
- Телефон имеет возможность подключить практически любое периферийное устройство от USB-накопителя до мыши, клавиатуры и принтера. Для этого вам придется купить обычный переходник OTG, который продается в любом магазине с телефонами.
Поддерживает ли он быструю зарядку?
- В Redmi 6 нет быстрой зарядки, что является причиной более длительного процесса зарядки аккумулятора.
Присутствует ли в камере стабилизация видео?
- Здесь есть стабилизатор видео, однако только цифровой. Xiaomi оснащает оптическим стабилизатором только самые дорогие модели своих смартфонов, поэтому не стоит ждать, что гаджет по такой небольшой цене будет иметь функцию аппаратной стабилизации изображения.