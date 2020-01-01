Есть ли здесь портретный режим съемки?

- Да, второй объектив камеры Ксиаоми Редми 6 наделен необходимым функционалом для съемки портретных фотографий. Главное перевести камеру в этот режим, перед тем как начать фотографировать.

Можно ли подключить к Xiaomi Redmi 6 периферийные устройства по OTG?

- Телефон имеет возможность подключить практически любое периферийное устройство от USB-накопителя до мыши, клавиатуры и принтера. Для этого вам придется купить обычный переходник OTG, который продается в любом магазине с телефонами.

Поддерживает ли он быструю зарядку?

- В Redmi 6 нет быстрой зарядки, что является причиной более длительного процесса зарядки аккумулятора.

Присутствует ли в камере стабилизация видео?

- Здесь есть стабилизатор видео, однако только цифровой. Xiaomi оснащает оптическим стабилизатором только самые дорогие модели своих смартфонов, поэтому не стоит ждать, что гаджет по такой небольшой цене будет иметь функцию аппаратной стабилизации изображения.