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Xiaomi Redmi 6

Xiaomi Redmi 6
Дисплей
51
Производительность
26
Батарея
57
Камера
47
Итоговая оценка
48
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Достойная производительность – смартфон не тормозит
  • Компактный дизайн и небольшой вес
  • Камера умеет делать хорошие портретные фотографии
  • Хорошо держит батарею в режиме ожидания
  • Отличное соотношения цены и качества
  • Программное обеспечение содержит рекламу
  • Много предустановленных приложений
  • Нет поддерживает Android Pay

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 6
51

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.92%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
370 нит

5.45-дюймовый экран выдает привлекательное изображение благодаря технологии производства IPS LCD. Стекло, защищающее переднюю панель, покрыто слабым олеофобным слоем, из-за чего приходится часто протирать поверхность. Палец скользит нормально, но можно было бы и лучше.

41

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 6
Инфо
Высота 147.5 мм
Ширина 71.5 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 146 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
72.92%

Xiaomi Redmi 6 имеет пластиковый корпус, поверхность которого приятна на ощупь. Все три оттенка голубого цвета, серого и золотого стилизованные под металл, что придает устройству премиальности. По отзывам пользователей, имитация под металл является недостатком, хотя такой дизайн доказал свою практичность в ежедневном использовании.

26

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
809
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3624
AnTuTu Benchmark 7
75077
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 11
Размер системы из коробки 7 ГБ
57

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:05 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Батарея телефона обладает солидной емкостью — 3000 мАч хватает на полтора дня работы устройства в смешанном режиме. Если играть в игры, то он разрядится за считанные часы, а если слушать музыку, то аккумулятора хватит на несколько дней.

47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (480p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1936
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.55 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.417 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 6

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли здесь портретный режим съемки?

- Да, второй объектив камеры Ксиаоми Редми 6 наделен необходимым функционалом для съемки портретных фотографий. Главное перевести камеру в этот режим, перед тем как начать фотографировать.

Можно ли подключить к Xiaomi Redmi 6 периферийные устройства по OTG?

- Телефон имеет возможность подключить практически любое периферийное устройство от USB-накопителя до мыши, клавиатуры и принтера. Для этого вам придется купить обычный переходник OTG, который продается в любом магазине с телефонами.

Поддерживает ли он быструю зарядку?

- В Redmi 6 нет быстрой зарядки, что является причиной более длительного процесса зарядки аккумулятора.

Присутствует ли в камере стабилизация видео?

- Здесь есть стабилизатор видео, однако только цифровой. Xiaomi оснащает оптическим стабилизатором только самые дорогие модели своих смартфонов, поэтому не стоит ждать, что гаджет по такой небольшой цене будет иметь функцию аппаратной стабилизации изображения.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (28 голосов)

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