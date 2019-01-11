Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 6 Про и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Xiaomi Redmi 6 Pro — истинный представитель смартфонов среднего сегмента. Хотя Snapdragon 625, используемый в его основе, не является самым свежим процессором серии, он способен обеспечить должный уровень комфорта в работе. Тем более, что в сложных графических задачах он полагается на солидный графический ускоритель Adreno 506, который функционирует с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти.

Производитель предлагает два варианта внутренней памяти 32 ГБ и 64 ГБ соответственно. Эта модели также имеет слот для карты памяти microSD, поэтому вы всегда сможете расширить объем flash-накопителя до 256 ГБ.