Xiaomi Redmi 6 Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Работает на последней версии Android
- Высокая плотность пикселей, IPS-матрица
- Двойная камера со вспышкой
- Достойное соотношение экрана к корпусу
- Громкий и чистый звук
- Поддерживает быструю зарядку (5V/2A 10 Вт)
- Сканер отпечатков находится на тыльной стороне
- Отсутствует стекло Gorilla Glass
- Достаточно старый чипсет
- Нет радиоприемника и NFC
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.79%
Тесты дисплея
В телефоне используется IPS-экран диагональю 5.84 дюйма. При разрешении 2280 на 1080 пикселей он выдает плотность 432 точки на дюйм. Хотя этот показатель не имеет большого значения, здесь используется соотношение сторон 19:9, из-за чего панель получилась более вытянутой, чем обычно. Без трендового выреза в верхней части сенсорной панели не обошлось, Ксиаоми Редми 6 Про обладает такой же вставкой, как Mi 8. Привычное стекло Gorilla Glass отсутствует, но вместо него компания Xiaomi использовала достаточно хорошее, устойчивое к царапинам стекло.
Дизайн и корпус
|Высота
|149.3 мм
|Ширина
|71.6 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Архитектура
|8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Xiaomi Redmi 6 Pro — истинный представитель смартфонов среднего сегмента. Хотя Snapdragon 625, используемый в его основе, не является самым свежим процессором серии, он способен обеспечить должный уровень комфорта в работе. Тем более, что в сложных графических задачах он полагается на солидный графический ускоритель Adreno 506, который функционирует с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти.
Производитель предлагает два варианта внутренней памяти 32 ГБ и 64 ГБ соответственно. Эта модели также имеет слот для карты памяти microSD, поэтому вы всегда сможете расширить объем flash-накопителя до 256 ГБ.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|12.6 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
По характеристикам камер, 6 Про уступает многим своим конкурентам. Сзади находится два модуля, и основной использует сенсор Sony IMX486, а дополнительный — Samsung S5K5E8. Спереди гаджет имеет 5-мегапиксельный сенсор, полагающийся на искусственный интеллект.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.964 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.78 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Кейс
Цены на Xiaomi Redmi 6 Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
На сколько времени хватает батареи?
- Ксиаоми Редми 6 Про получил аккумулятор на 4000 мАч, которого хватает на 1-2 дня использования. Вы можете слушать музыку примерно 35 часов или 16 часов разговаривать по телефону.
Защищен ли Redmi 6 Pro от воды?
- Нет, производитель оставил смартфон без защиты от воды.
Какое здесь соотношение экрана к корпусу?
- Если точно, то 79 процентов.
Есть ли отличия между Xiaomi Redmi 6 Pro и Mi A2 Lite?
- Смартфоны используют один и тот же каркас и компоненты - это два брата близнеца. Среди преимуществ Mi A2 Lite можно выделить более высокую скорость работы, лучшую автономность, "чистый" Android и полную поддержку русского и украинского языков. Redmi 6 Pro был выпущен для китайского рынка, там нету славянских языков и стоит оболочка MIUI.
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Сравнения с конкурентами
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