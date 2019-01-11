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Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro
Дисплей
61
Производительность
32
Батарея
70
Камера
48
Итоговая оценка
54
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Работает на последней версии Android
  • Высокая плотность пикселей, IPS-матрица
  • Двойная камера со вспышкой
  • Достойное соотношение экрана к корпусу
  • Громкий и чистый звук
  • Поддерживает быструю зарядку (5V/2A 10 Вт)
  • Сканер отпечатков находится на тыльной стороне
  • Отсутствует стекло Gorilla Glass
  • Достаточно старый чипсет
  • Нет радиоприемника и NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 6 Про
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.79%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
482 нит

В телефоне используется IPS-экран диагональю 5.84 дюйма. При разрешении 2280 на 1080 пикселей он выдает плотность 432 точки на дюйм. Хотя этот показатель не имеет большого значения, здесь используется соотношение сторон 19:9, из-за чего панель получилась более вытянутой, чем обычно. Без трендового выреза в верхней части сенсорной панели не обошлось, Ксиаоми Редми 6 Про обладает такой же вставкой, как Mi 8. Привычное стекло Gorilla Glass отсутствует, но вместо него компания Xiaomi использовала достаточно хорошее, устойчивое к царапинам стекло.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 6 Pro
Инфо
Высота 149.3 мм
Ширина 71.6 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.79%
32

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 6 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625
Архитектура 8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1765
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4261
AnTuTu Benchmark 7
72210

Xiaomi Redmi 6 Pro — истинный представитель смартфонов среднего сегмента. Хотя Snapdragon 625, используемый в его основе, не является самым свежим процессором серии, он способен обеспечить должный уровень комфорта в работе. Тем более, что в сложных графических задачах он полагается на солидный графический ускоритель Adreno 506, который функционирует с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти.

Производитель предлагает два варианта внутренней памяти 32 ГБ и 64 ГБ соответственно. Эта модели также имеет слот для карты памяти microSD, поэтому вы всегда сможете расширить объем flash-накопителя до 256 ГБ.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 12.6 ГБ
70

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:57 ч.
Время просмотра видео
12:42 ч.
Время разговора (3G)
24:09 ч.
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 6 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

По характеристикам камер, 6 Про уступает многим своим конкурентам. Сзади находится два модуля, и основной использует сенсор Sony IMX486, а дополнительный — Samsung S5K5E8. Спереди гаджет имеет 5-мегапиксельный сенсор, полагающийся на искусственный интеллект.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
86 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.964 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.78 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Кейс
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 6 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 6 Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

На сколько времени хватает батареи?

- Ксиаоми Редми 6 Про получил аккумулятор на 4000 мАч, которого хватает на 1-2 дня использования. Вы можете слушать музыку примерно 35 часов или 16 часов разговаривать по телефону.

Защищен ли Redmi 6 Pro от воды?

- Нет, производитель оставил смартфон без защиты от воды.

Какое здесь соотношение экрана к корпусу?

- Если точно, то 79 процентов.

Есть ли отличия между Xiaomi Redmi 6 Pro и Mi A2 Lite?

- Смартфоны используют один и тот же каркас и компоненты - это два брата близнеца. Среди преимуществ Mi A2 Lite можно выделить более высокую скорость работы, лучшую автономность, "чистый" Android и полную поддержку русского и украинского языков. Redmi 6 Pro был выпущен для китайского рынка, там нету славянских языков и стоит оболочка MIUI.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (61 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (11)

Азиз 25 марта 2020 14:23
4дж работает. Просто 2камера не работает. Чучут тормозной системы.
+1 Ответить
Артур 16 января 2020 18:04
как в нем включить 4 дж (4 G )????он не работает только H+
0 Ответить
Abdulhamid 31 декабря 2019 05:18
привет редми 6pro 4 G не работает
+1 Ответить
Berkeliyew 10 июня 2019 06:57
У этого телефона есть только 1 минус, пропускает воду. Остальное всё супер
+3 Ответить
Хамидулло 19 апреля 2019 13:10
Скажите у редми6про как работаеть камер, работаеть но только одно камера
0 Ответить
Бек 18 апреля 2019 13:04
Почему-то заряд бистро уходит после поошив 10.2.6 обновления когда будут
+16 Ответить
Миша 16 апреля 2019 03:46
Из телефона за 10к можно превратить в профессионального китайца, который удовлетворит всех, недостатком яв-ся отсутствие nfs, но конкурентов по цена=качество нет.
+13 Ответить
Хуршид 29 марта 2019 10:01
В целом тел хороший но но почему не работает 2 камера это просто для вида я перепробовал все режимы и не нашел
-13 Ответить
Марина 29 марта 2019 00:14
В основе все нормально. Не удобный заводской проводник (диспетчер задач), нет быстрого набора номера. В принципе, рекомендую
+3 Ответить
Yurcha Ghost 23 января 2019 11:54
Приобрел 6 про с англо китайской прошивкой! Только начинаю пользовать. Внешний вид отменный. В руке лежит отлично. Удобно пользоваться одной рукой. Экран яркий. Телефон быстро реагирует. Жду глобальную прошивку!
0 Ответить
Абдулла 11 января 2019 21:13
Я пользуюсь этим телефоном уже 3 месяца но почему-то с прошлого неделя он начал снимать на видео плохо и ещё мутно. Телефон снимает как кнопочный телефон. Я удивляюсь почему. Я ни разу не не уронил телефон. Можете объяснить мне почему
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