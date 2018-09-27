Xiaomi Redmi 6A не только получил ряд удобных функций, но и выглядит очень современно. Рамка аппарата сделана из металла, а крышка из прочного поликарбоната, который может быть окрашен в 4 разных варианта: золотой, серый, розовый и синий. Цена смартфона в официальной рознице составляет 8 300 рублей, и за эти деньги вы получите вариант с 2 ГБ оперативной памяти и 16 постоянной.