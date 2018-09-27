Xiaomi Redmi 6A
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Поступил в продажу с последней версией Android
- Высокая плотность пикселей экрана
- Неплохой 4-ядерный процессор, выполненный по 12-нм технологии
- Плавный интерфейс
- Есть FM-радио
- Нет ни быстрой, ни беспроводной зарядок
- Отсутствуют гироскоп и сканер отпечатков пальцев
- Нет NFC
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|72.92%
Тесты дисплея
Смартфон оборудован большим 5.45-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1440 на 720 пикселей) и соотношением сторон. Хотя экран не защищен брендовым стеклом Gorilla Glass, его ударостойкое стекло тоже отлично противостоит царапинам. Соотношение контраста составляет 1000:1, а для комфортной работы под яркими лучами солнца способствует функция Sun Screen.
Дизайн и корпус
|Высота
|147.5 мм
|Ширина
|71.5 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|145 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Xiaomi Redmi 6A не только получил ряд удобных функций, но и выглядит очень современно. Рамка аппарата сделана из металла, а крышка из прочного поликарбоната, который может быть окрашен в 4 разных варианта: золотой, серый, розовый и синий. Цена смартфона в официальной рознице составляет 8 300 рублей, и за эти деньги вы получите вариант с 2 ГБ оперативной памяти и 16 постоянной.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|7 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:57 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Характеристики Ксиаоми Редми 6А соответствуют его ценнику, соотношение качества очень хорошее, учитывая наличие поддержки двух SIM-карт, поддержки флешки до 256 ГБ, USB OTG, FM-радио и не только. К недостаткам относят отсутствие NFC-модуля, отсутствие быстрой зарядки и сканера отпечатков пальцев.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.656 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.523 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Xiaomi Redmi 6A
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли использовать одновременно пару сим-карт и microSD?
- Да, аппарат оборудован раздельным слотом, а значит вам придется выбирать.
Есть ли в Ксиаоми Redmi 6A ИК-порт для управления домашней техникой?
- Нет, здесь отсутствует такой порт.