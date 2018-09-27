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Xiaomi Redmi 6A

Xiaomi Redmi 6A
Дисплей
52
Производительность
20
Батарея
57
Камера
43
Итоговая оценка
47
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Поступил в продажу с последней версией Android
  • Высокая плотность пикселей экрана
  • Неплохой 4-ядерный процессор, выполненный по 12-нм технологии
  • Плавный интерфейс
  • Есть FM-радио
  • Нет ни быстрой, ни беспроводной зарядок
  • Отсутствуют гироскоп и сканер отпечатков пальцев
  • Нет NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 6А
52

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.92%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
438 нит

Смартфон оборудован большим 5.45-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1440 на 720 пикселей) и соотношением сторон. Хотя экран не защищен брендовым стеклом Gorilla Glass, его ударостойкое стекло тоже отлично противостоит царапинам. Соотношение контраста составляет 1000:1, а для комфортной работы под яркими лучами солнца способствует функция Sun Screen.

41

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 6A
Инфо
Высота 147.5 мм
Ширина 71.5 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 145 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
72.92%

Xiaomi Redmi 6A не только получил ряд удобных функций, но и выглядит очень современно. Рамка аппарата сделана из металла, а крышка из прочного поликарбоната, который может быть окрашен в 4 разных варианта: золотой, серый, розовый и синий. Цена смартфона в официальной рознице составляет 8 300 рублей, и за эти деньги вы получите вариант с 2 ГБ оперативной памяти и 16 постоянной.

20

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 6А и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8300
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
775
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3662
AnTuTu Benchmark 7
54985
AnTuTu Benchmark 8
59605
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 7 ГБ
57

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:57 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
43

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 6A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500

Характеристики Ксиаоми Редми 6А соответствуют его ценнику, соотношение качества очень хорошее, учитывая наличие поддержки двух SIM-карт, поддержки флешки до 256 ГБ, USB OTG, FM-радио и не только. К недостаткам относят отсутствие NFC-модуля, отсутствие быстрой зарядки и сканера отпечатков пальцев.

58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.656 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.523 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 6A могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 6A

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли использовать одновременно пару сим-карт и microSD?

- Да, аппарат оборудован раздельным слотом, а значит вам придется выбирать.

Есть ли в Ксиаоми Redmi 6A ИК-порт для управления домашней техникой?

- Нет, здесь отсутствует такой порт.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (240 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (6)

Я Саня 14 мая 2020 17:07
У меня тоже согнулся и царапина как трещина появилась на экране , а так телефон мне понравился хороший , но еще подлагивает в главном меню
+9 Ответить
Hunter 08 апреля 2020 18:04
Я купил этот телефон раньше хорошо работал, и несколько месяцев спустя телефон не видел SD карту ешё вы верите Он нагнулся сам по себе У кого такой проблема?
+4 Ответить
Александр 03 сентября 2019 16:29
Купил телефон в июне 19г. Через месяц начал глючить экран изображение дёргается как будто кто-то нажимает на разные места экрана включает все сам... лечится выключением и включением экрана. Переодичность разная, то все нормально то все нажимается само... Защитное стекло не клеил. Еще вылетаит из игры в которую я играл на пятилетнем asus без всяких проблем... Естественно он был в два раза технически слабее. Покупкой разочарован.
0 Ответить
Гость Александр 16 февраля 2019 14:12
Приобрел 6А в сентябре 2018-го и за пять месяцев пользования не нашлось ничего, на что бы пожаловаться. Единственный недостаток - не срабатывает датчик приближения (не гаснет экран во время разговора, когда телефон возле уха), но баг быстро устранил при помощи специального бесплатного приложения с Плеймаркета, откалибровал датчик в четыре простых действия и забыл о проблеме. Конечно, покупая 6А, следует, все же, обращать внимание на цену и не ожидать от него премиум-возможностей, заявляя потом, какое это г**но. Телефон полностью(!) отвечает заявленным возможностям, и им действительно приятно пользоваться. Четкий экран с естественно-сочными цветами, удобный и понятный интерфейс, шустрый процессор. Батарея держит день активного пользования - зарядку на работу сначала брал по привычке, а затем перестал за ненадобностью. Конечно, если вместо работы торчать в телефоне, то тут уже ничего не поможет :) Тут кто-то пожаловался на царапины и трещинки - смотри пункт о цене: гориллы гласс в данном гаджете быть не может, следовательно, принимайте меры сразу же. Что сложного наклеить защитное стекло? Я сразу же одел свой 6А в чехол из плотного кожзама, теперь и стекло закрыто, и камера не торчит. При этом хочу отметить, что в руке "голый" 6А сидит как влитой и на ощупь очень приятный - пластик недорогой, но очень хороший. В общем, Редми 6А - прекрасный смартфон, полностью соответствующий, а то и превышающий свою стоимость по качеству сборки и функциональным возможностям!
+9 Ответить
Сергей 08 ноября 2019 17:41
С єкраном тоже, напиши подробнее как устранил?
0 Ответить
Гость Владимир 10 октября 2018 08:45
Поправлю: Стекло плоское абсолютно. Что немаловажно. Норм сеть держит, спутники держит. не переворачивается во многих предустановленных положениях в горизонтальную раскладку. Ещё одна ремарка: Слоты раздельные под всё!!! соответственно 2sim+SD работает прекрасно. Дисплей не самый яркий, на солнце будет трудно. Поляризация, присутствующая из-за особенностей производства дисплея, даёт о себе знать. соответственно в поляризующих очках при повороте в горизонтальное положение яркость и сочность картинки несколько падает.
+7 Ответить
Чингиз 27 сентября 2018 16:51
С самого начала вдруг выяснилось что на него не устанавливаются приложения с плеймаркета. Не хватает Google play services for instante apps, без чего ничего не записывалось. Пришлось передавать с другого, 5а. За 1-ую неделю на экране появилось 3 царапины, а на торчащей сзади как пень в поле камере - трещина. Я его на стол даже когда клал, старался чтобы даже стука не было, настолько бережно обращался. Сейчас уже почти две недели у меня он, появилась вторая трещина на камере, так же загадочно. Далее, экран иногда неправильно реагирует на прикосновения, с блокировки (граф-ий ключ) снимаю с 6-7 попытки, в телеграмме хочу зайти в чат, он мне открывает настройки( в обычное время для этого нужно немного подержать палец на чате). Зарядку держит не лучше чем мой 5летний Сони, за ночь например, при всех отключенных приложениях и тд, съел просто так 12%. Пользуюсь редко, весь день просто лежит, максимум вечером на ютуб захожу, при этом стабильно умирает за 2 дня. Еще что расстроило, сеть ловит плохо (опять же, хуже Сони). если вышли из места где не ловит, он еще долго не может прийти в себя. Вообщем на этот телефон нельзя никак положиться. Что сеть, что зарядка, она вообще при активном использовании тает на глазах. Ну и камера, как это водится у китайцев, барахло. Не лучше чем у Нокиа телефонов 10 летней давности. А вот только что, подсоединив телефон к компьютеру, увидел что не читает мою СД карту. Смотрю, а телефон пишет: карта памяти повреждена, отформатируйте ее. Хотелось разбить этот кусок гавна. Вообщем, сделан из гавна, не надежный и мне кажется сдохнет через полгода
-131 Ответить
Слава 08 ноября 2019 22:10
У тебя телефон делали в монголии
0 Ответить
Ярослав 19 мая 2020 16:03
Сам ты кусок говна. Нормальный телефон нормально работает.
+3 Ответить
Сергей 30 мая 2020 22:35
Ярослав, Согласен с тобой !!!
0 Ответить
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