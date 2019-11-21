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Xiaomi Redmi 8A

Xiaomi Redmi 8A
Дисплей
56
Производительность
22
Батарея
85
Камера
49
Итоговая оценка
55
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-дисплей с неплохим соотношением к корпусу
  • Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 5
  • Быстро заряжается благодаря 18-ваттному адаптеру питания
  • Есть удобный порт USB Type-C
  • Один объектив основной камеры
  • Нет NFC-модуля
  • Отсутствует сканер отпечатков пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 8А
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.22 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 8A
Инфо
Высота 156.5 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 9.4 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.8%

Xiaomi Redmi 8A, несмотря на свою бюджетность, является привлекательным смартфоном за счет компактных габаритов и большому безрамочному дисплею. Из-за более крупной нижней рамки переднюю панель нельзя назвать симметричной.

22

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 8А и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Adreno 505
Частота GPU 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
867
Geekbench 4.4 (многоядерный)
2990
Geekbench 5 (одноядерный)
180
Geekbench 5 (многоядерный)
813
AnTuTu Benchmark 7
77189
AnTuTu Benchmark 8
94039

Встроенной памяти объемом 32 ГБ будет достаточно большинству пользователей, но по необходимости можно установить карту памяти до 512 ГБ. Также производитель предлагает два варианта оперативной памяти: 2 и 3 ГБ. В Redmi 8A используется достаточно простой чипсет Qualcomm Snapdragon 439, но он не доставит хлопот в плане быстродействия.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:56 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (23% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 8A
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2190
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
56

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300)
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.232 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 8A могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 8A

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (450 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (20)

Никита Драгович 28 сентября 2020 18:32
Телефон просто бомба. Работает тоже отлично. Есть почти всё что нужно. Лишь инфракрасного не хватит. Стоит пользоваться.
+4 Ответить
Сергей 31 августа 2020 05:05
Думаю можно взять так как мне особо много не нужно ни игры ни фото просто смотреть видео и лазить в интернете хватит вполне
0 Ответить
Алина 09 августа 2020 07:23
Для меня этот смартфон просто пушка! Купили недавно, где-то месяц назад, мне нравится, тем более за такие деньги
+9 Ответить
Виктор 23 июня 2020 16:10
Все хорошо с ним, но нет отпечатка пальца. Одна ваша недоработка – нету выдвижной антенны. Было бы круто можно было и телек на нем смотреть а так хорош смартфон.
+14 Ответить
Мухаммед 09 июня 2020 14:47
Помогите пожалуйста. Сколько dpi стандартно стоит на Редми 8 А
+20 Ответить
Алексей 17 мая 2020 05:14
Отличное соотношение цены и качества
+3 Ответить
Михаил 06 мая 2020 13:34
Купил этот телефон пару месяцев назад. За 2 месяца никаких глюков, всем довольный. Заряд держит до 3-х дней. Правда, в игры я не играю, и в соцсетях не сижу - возраст не тот, зато очень часто сижу в интернете, смотрю новости, часто смотрю онлайн тиви Киевстаровское. Опять же звонки, переписка в вайбере... В общем я считаю за такие деньги - лучший телефон!!
+9 Ответить
Эдвард 09 апреля 2020 12:05
Цена завышена.Низкое качество сборки.Сырая начинка.Телефон для выноса мозга.Вывод сделан после 3х месяцев использования.
+28 Ответить
Vova 27 марта 2020 09:04
Телефон класс но иногда глющит атак класс игры хорошо придут
0 Ответить
Алина 22 февраля 2020 16:32
У меня не много глючит, и плохо грузит картинки в галерее
+1 Ответить
Сергей 09 февраля 2020 15:04
Я тоже взял эту модель всем доволен но почему-то музыка через наушники слабо качает, почему так.
+31 Ответить
Фирдавс 16 февраля 2020 17:12
Хороший телефон но когда слушаешь музыку в наушниках не работает
+17 Ответить
Антон 20 февраля 2020 00:41
Там можна , в настройках , выбирать тип наушников , и звук потом под них , потстраюеца
0 Ответить
игорь 30 января 2020 18:24
купил жене неделю назад, она довольна, но говорит, что камера слабая. может кто нибудь подскажет телефон с хорошей камерой за небольшие деньги?
0 Ответить
FCSM 12 февраля 2020 09:44
Samsung A50 там хорошая камера за небольшие деньги
0 Ответить
Таня 22 февраля 2020 19:38
FCSM, У меня самсунг А 50 абсолютно не соответствует цене .7000 нормальные деньги.Знакомая пользуется ксиоми по цене 7000 там камера как професиональная 48 Мп
+6 Ответить
Вадим 10 января 2020 19:38
Купил три месяца назад дочке. Ребенок страшно доволен. Смартфон выглядит очень прилично и характеристики отличные.
+14 Ответить
Валера 08 января 2020 12:36
Пока доволен но полностью ещё неразобрался.
+1 Ответить
Юля 28 декабря 2019 21:31
Очень довольна, пользуюсь не один год
+6 Ответить
Юра 05 января 2020 16:09
А ничего что телефон вышел за 3 месяца до вашего комментария?
+57 Ответить
Максим 05 января 2020 17:04
Как не один год? Он относительно недавно вышел
+15 Ответить
Юрий 04 февраля 2020 14:37
Как это Вы пользуетесь несколько лет, если его начали выпускать с сентября 2019 года?😂🤣🤣
+4 Ответить
Лиза 15 февраля 2020 18:57
Хорошо, я тоже пользуюсь этим телефоном, но, вы не можете пользоваться не один год, телефон вышел в сентябре 2019 поэтому, хотя бы 2020 год и октябрь, вот это пойдет не первый год, не врите пожалуйста, и читайте характеристики)
0 Ответить
Вадик 18 августа 2020 22:01
Нет-нет, ну конечно же нет. Тут скорее закралась стилистическая ошибка. "Юля" наверно хотела написать что-то вроде:"Один год довольна. Пользуюсь не очень."
0 Ответить
Натали 27 декабря 2019 23:41
Как это нет отпечатка пальца 😮???Сегодня дочери купила. Продавец сказал, что есть и он точно есть.
+42 Ответить
Сергей 28 декабря 2019 10:21
Сканера отпечатков пальцев у смартфона нет. Вместо него есть сканер лица.
+6 Ответить
Доктор ВАН 16 декабря 2019 05:51
Откуда взялся чехол в комплекте в описании???
+2 Ответить
Абик 01 января 2020 16:43
У меня было 2 стандартных чехла
+3 Ответить
Вася 06 декабря 2019 09:48
Редми ноут 6 про покруче будет
+24 Ответить
Инна 10 февраля 2020 15:36
Согласна, таковой имею!!!
+3 Ответить
ANTUA 30 ноября 2019 20:48
ПРОГРЕССИВНЫЙ СМАРТФОН , С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ БАТАРЕЕЙ И ПРЕКРАСНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КАЧЕСТВЕННЫМИ ФОТОГРАФИЯМИ ! ВИДЕО ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ С КЛАССНОЙ ОТЧЁТЛИВОЙ ГАММОЙ ЦВЕТОВ ! ЗАМЕЧАТЕЛЬНО АССОЦИИРУЕТ ПЕЙЗАЖИ ЦВЕТУЩЕЙ ЖИЗНИ ! БЛАГОДАРНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ !
+12 Ответить
Молдир Кидирбекова 21 ноября 2019 05:08
Хороший смартфон с профессиональной камерой, и это меня больше всего в нем привлекает. За свою цену очень навороченный. Спасибо Xiaomi!
+47 Ответить
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