Тесты в бенчмарках

Встроенной памяти объемом 32 ГБ будет достаточно большинству пользователей, но по необходимости можно установить карту памяти до 512 ГБ. Также производитель предлагает два варианта оперативной памяти: 2 и 3 ГБ. В Redmi 8A используется достаточно простой чипсет Qualcomm Snapdragon 439, но он не доставит хлопот в плане быстродействия.