Главная > Смартфоны Xiaomi > Xiaomi Redmi 9 Prime: цена, технические характеристики и отзывы

Xiaomi Redmi 9 Prime

Xiaomi Redmi 9 Prime
Дисплей
66
Производительность
39
Батарея
85
Камера
60
Итоговая оценка
65
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Игровой процессор Helio G80
  • Хороший IPS-экран, который бережно относится к глазам
  • Большой аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки
  • Есть инфракрасный порт для управления домашней техникой
  • Яркости экрана бывает недостаточно
  • Используется медленная память eMMC 5.1
  • В комплекте зарядное мощностью 10 Вт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 9 Прайм
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит

Xiaomi Redmi 9 Prime оснастили приятным для глаз IPS-экраном, который идеально подходит для чтения. Цветопередача у него достойная, так что снимки выглядят естественно. Разрешение панели тоже высокое, поэтому никаких пикселей вы не увидите.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 9 Prime
Инфо
Высота 163.3 мм
Ширина 77 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Фиолетовый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.2%
39

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 9 Прайм и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядер по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
GPU-ядер 2
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
355
Geekbench 5 (многоядерный)
1308
AnTuTu Benchmark 8
201396

Helio G80 в качестве процессоре является хорошим вариантом, поскольку может удовлетворить игроков, которые играют в современные произведения для мобильных устройств. Xiaomi предлагает только один вариант объема оперативной памяти – 4 ГБ, но его более чем достаточно, если вы не собираетесь открывать 10 приложений одновременно.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
85

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:05 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 80 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 9 Prime
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (13 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856 (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера получила целых четыре сенсора, которые покрывают практически все требования потребителей. В телефоне имеется приличная сверхширокоугольная оптика и даже отдельный объектив для макросъемки. К сожалению, из-за слабой стабилизации не всегда будет получатся сделать идеальный кадр.

73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети HSDPA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 9 Prime могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 9 Prime

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (14 голосов)

Сравнения с конкурентами

Написать отзыв

Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях