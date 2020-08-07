Тесты в бенчмарках

Helio G80 в качестве процессоре является хорошим вариантом, поскольку может удовлетворить игроков, которые играют в современные произведения для мобильных устройств. Xiaomi предлагает только один вариант объема оперативной памяти – 4 ГБ, но его более чем достаточно, если вы не собираетесь открывать 10 приложений одновременно.