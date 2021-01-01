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Xiaomi Redmi 9AT

Xiaomi Redmi 9AT
Дисплей
57
Производительность
19
Батарея
70
Камера
44
Итоговая оценка
49
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Неплохой IPS-экран без существенных изъянов
  • Обладает хорошей автономностью
  • Имеется дополнительный слот для карты памяти
  • Приемлемая цена за вариант с 32 ГБ встроенной памяти
  • Поддерживает подключение USB-флешки через переходник
  • Нет поддержки быстрой зарядки
  • Медленный процессор
  • Камера получила один 13-мегапиксельный сенсор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 9АТ
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 92.6%
Время отклика 45.5 мс
Контрастность 813:1
Максимальная яркость
339 нит
Источники: NotebookCheck [1]
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi 9AT
Высота 164.9 мм
Ширина 77 мм
Толщина 9 мм
Вес 194 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.1%

Xiaomi Redmi 9AT сделан из пластика, но сборка выглядит качественно – корпус не издает никаких звуков, если надавливать на него. Физические кнопки не болтаются и работают отчетливо. Рамки относительно небольшие и вырез в экране не раздражает.

19

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 9АТ и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
131
Geekbench 5 (многоядерный)
462
AnTuTu Benchmark 8
93341
59

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 9 ГБ
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 3:00 ч.
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi 9AT
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

13-мегапиксельная камера позволяет делать неплохие фотографии, но только в том случае, если есть хорошее освещение. Автофокус работает с задержкой, стабилизация есть только цифровая, но большего и не стоило ожидать от такой цены смартфона.

58

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28
Поддержка 5G Нет
63

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
78.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.78 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.03 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство на 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi 9AT могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi 9AT

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

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