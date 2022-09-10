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Xiaomi Redmi A1

Xiaomi Redmi A1
Дисплей
54
Производительность
17
Батарея
70
Камера
44
Итоговая оценка
48
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный дисплей с небольшим вырезом для передней камеры
  • Выглядит красиво бля неплохому дизайну и красивым расцветкам
  • Установлена крупная батарея
  • Есть поддержка двух SIM-карт и отдельного слота для карт памяти
  • Подключается через старый порт Micro USB
  • Нет физических датчиков света и приближения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми А1
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4%
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi A1
Высота 164.9 мм
Ширина 76.5 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.4%
17

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми А1 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 660 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
162
Geekbench 5 (многоядерный)
551
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 12
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi A1
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (8 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
56

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
Поддержка 5G Нет
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi A1 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Mi A1 против Redmi A1

Отзывы (1)

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Саша 10 сентября 2022 17:36
Там в списке преимуществ есть отпечаток)
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