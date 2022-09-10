Xiaomi Redmi A1 Дисплей 54 Производительность 17 Батарея 70 Камера 44 Итоговая оценка 48 Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупный дисплей с небольшим вырезом для передней камеры

Выглядит красиво бля неплохому дизайну и красивым расцветкам

Установлена крупная батарея

Есть поддержка двух SIM-карт и отдельного слота для карт памяти Подключается через старый порт Micro USB

Нет физических датчиков света и приближения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми А1

54 Экран Тип IPS LCD Размер 6.52 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.4%

45 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi A1 Высота 164.9 мм Ширина 76.5 мм Толщина 9.1 мм Вес 192 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Зеленый, Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Нет Соотношение экрана к корпусу 81.4%

17 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми А1 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio A22 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 4 (4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика PowerVR GE8320 Частота GPU 660 МГц FLOPS ~42.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 2 ГБ Тип памяти LPDDR3 Накопитель Объем накопителя 32 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 162 Geekbench 5 (многоядерный) 551

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 12

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

44 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi A1 Основная камера Матрица 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (8 МП + 0.3 МП) Основной объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.0

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 0.3 МП

Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2592 x 1944 Апертура f/2.2 Размер пикселя 1.12 микрон Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

56 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 Поддержка 5G Нет

58 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Акселерометр Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель microUSB

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi A1 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей 3.8 из 5 баллов ( 4 голосов)