Xiaomi Redmi A1
Дисплей
54
Производительность
17
Батарея
70
Камера
44
Итоговая оценка
48
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный дисплей с небольшим вырезом для передней камеры
- Выглядит красиво бля неплохому дизайну и красивым расцветкам
- Установлена крупная батарея
- Есть поддержка двух SIM-карт и отдельного слота для карт памяти
- Подключается через старый порт Micro USB
- Нет физических датчиков света и приближения
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми А1
54
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.52 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
45
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|Ширина
|76.5 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.4%
17
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|660 МГц
|FLOPS
|~42.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
162
Geekbench 5 (многоядерный)
551
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 12
70
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
44
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (8 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
56
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|Поддержка 5G
|Нет
58
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
|- Акселерометр
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель microUSB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi A1 могут отличаться в зависимости от региона.