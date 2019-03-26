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Xiaomi Redmi Go

Xiaomi Redmi Go
Дисплей
53
Производительность
12
Батарея
51
Камера
43
Итоговая оценка
44
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • HD-дисплей с большими углами обзора
  • Аккумулятора хватает на 2 дня автономной работы
  • Android Go
  • Камера снимает в Full HD
  • Есть все нужные сенсоры
  • Отдельный слот для карты памяти
  • Всего 8 ГБ встроенного хранилища
  • Отсутствует быстрая зарядка
  • Только 2 варианта раскраски
  • Нет датчика отпечатков пальцев

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Го
53

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 70.25%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
374 нит

5-дюймовый HD-экран неплохой, учитывая тот факт, что это матрица IPS. Она характеризуется большими углами обзора и точной передачей цветов. Это значит, что изображение будет казаться более естественным.

41

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Go
Инфо
Высота 140.4 мм
Ширина 70.1 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 137 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
70.25%

Дизайн смартфона вполне традиционный. Его корпус полностью пластиковый, и с завода окрашивается только в два цвета: черный и синий. Второй вариант более привлекательный — на нем меньше видны отпечатки пальцев. Лицевая панель защищена стеклом Gorilla Glass 3.

12

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Го и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 425
Архитектура 4 ядра с тактовой частотой 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Adreno 308
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 667 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Тип накопителя eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
617
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1686
AnTuTu Benchmark 7
31713
AnTuTu Benchmark 8
21409

Технические характеристики Ксиаоми Редми Го выделяют его из толпы конкурентов. Он оборудован процессором Snapdragon 425, который получил неплохую (как для свой ценовой категории) графику.

Преимуществом Android Go является то, что она не требует много оперативной памяти. 1 ГБ более чем достаточно для солидной многозадачности.

57

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI Android Go Edition
Размер системы из коробки 3 ГБ
51

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:11 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
43

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Go
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
52

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.579 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.497 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Go могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Go

FAQ - Ответы на частые вопросы

Чем отличается Android Go от обычной версии Android?

- Android Go разработана специально для маломощных устройств. Операционная система характеризуется приложениями, которые мало потребляют оперативной памяти. Как и на обычной версии Android, тут есть Google Play Маркет, где вы сможете установить любую программу или игру.

Насколько мощным является Ксиаоми Редми Го?

- Мощности смартфона недостаточно для топовых игр, как, например, PUBG, GTA или Need For Speed, но сможете с комфортом поиграть в платформеры или карточные или другие нетребовательные к ресурсам приложения. Subway Surfers, Temple Run и Angry Birds идут на нем без проблем.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (58 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (4)

Талех 11 августа 2019 18:57
Телефон просто супер даже бомба 16 гг памяти и дешего не найдешь и можно много чего можно написать 👍👍👍 но этого модели как можно сделать скриншот ???
+1 Ответить
Рогов 04 декабря 2019 21:40
Нажмите одновременно клавишу звука и включения и будет скрин
0 Ответить
Сергей 26 мая 2019 16:14
Это не телефон, а полный тормоз. все глючит и виснет про Ютуб вообще молчу отдельная история 30 секунд, и 3 минуты грузится. не советую никому это говнище.
0 Ответить
Гена 08 апреля 2019 15:09
Начну с того, что за эти деньги ничего лучше не найдете. По моему скромному мнению, самым большим Redmi Go минусом является объем памяти - там всего 8 гигабайт. Поначалу все ок, но когда наставите много приложений, вас будет преследовать сообщение о том, что памяти недостаточно. Пришлось купить карту памяти на 32 ГБ, на которую я перенес все файлы, камера тоже сохраняет все на флешку, поэтому с этим нет никаких неудобств. Работает телефон шустро, вообще никаких проблем не заметил за несколько месяцев использования. Наверняка все дело в оптимизированной прошивке Android Go и приложениях, которые ее сопуствуют. В игры я не играю, поэтому даже не обращаю внимание на этот момент, хотя вы должны понимать, что производительности мало для этого. Чехол решил не покупать, и не ошибся. Здесь используются дешевые материалы, но они не выдают себя. Иногда может потрескивать корпус, но это редко бывает, поэтому не стоило даже об этом вспоминать.
+5 Ответить
Владислав 26 марта 2019 17:40
Брал Сяоми Редми Го две недели назад в качестве второго телефона. Выбор пал именно на эту модель, потому что доверяю бренду, была очень вкусная стоимость, Android Go. Приятно удивила автономность - хватает на 2 дня при умеренном использовании (в основном звонки и смс). Качество сборки на высоте, звук и экран хороший. Камеру не использую, но на первый взгляд нормик за такую цену.
-45 Ответить
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