Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Го и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

Технические характеристики Ксиаоми Редми Го выделяют его из толпы конкурентов. Он оборудован процессором Snapdragon 425, который получил неплохую (как для свой ценовой категории) графику.

Преимуществом Android Go является то, что она не требует много оперативной памяти. 1 ГБ более чем достаточно для солидной многозадачности.