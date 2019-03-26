Xiaomi Redmi Go
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- HD-дисплей с большими углами обзора
- Аккумулятора хватает на 2 дня автономной работы
- Android Go
- Камера снимает в Full HD
- Есть все нужные сенсоры
- Отдельный слот для карты памяти
- Всего 8 ГБ встроенного хранилища
- Отсутствует быстрая зарядка
- Только 2 варианта раскраски
- Нет датчика отпечатков пальцев
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1280 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|70.25%
Тесты дисплея
5-дюймовый HD-экран неплохой, учитывая тот факт, что это матрица IPS. Она характеризуется большими углами обзора и точной передачей цветов. Это значит, что изображение будет казаться более естественным.
Дизайн и корпус
|Высота
|140.4 мм
|Ширина
|70.1 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|137 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Дизайн смартфона вполне традиционный. Его корпус полностью пластиковый, и с завода окрашивается только в два цвета: черный и синий. Второй вариант более привлекательный — на нем меньше видны отпечатки пальцев. Лицевая панель защищена стеклом Gorilla Glass 3.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 425
|Архитектура
|4 ядра с тактовой частотой 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1400 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 308
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики Ксиаоми Редми Го выделяют его из толпы конкурентов. Он оборудован процессором Snapdragon 425, который получил неплохую (как для свой ценовой категории) графику.
Преимуществом Android Go является то, что она не требует много оперативной памяти. 1 ГБ более чем достаточно для солидной многозадачности.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|Android Go Edition
|Размер системы из коробки
|3 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:11 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.579 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.497 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Xiaomi Redmi Go
FAQ - Ответы на частые вопросы
Чем отличается Android Go от обычной версии Android?
- Android Go разработана специально для маломощных устройств. Операционная система характеризуется приложениями, которые мало потребляют оперативной памяти. Как и на обычной версии Android, тут есть Google Play Маркет, где вы сможете установить любую программу или игру.
Насколько мощным является Ксиаоми Редми Го?
- Мощности смартфона недостаточно для топовых игр, как, например, PUBG, GTA или Need For Speed, но сможете с комфортом поиграть в платформеры или карточные или другие нетребовательные к ресурсам приложения. Subway Surfers, Temple Run и Angry Birds идут на нем без проблем.