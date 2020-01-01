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Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi K20
Дисплей
72
Производительность
54
Батарея
78
Камера
73
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Превосходный дисплей без вырезов и поддержкой HDR10
  • Получаются отличные селфи
  • Быстрый и энергоэффективный процессор Snapdragon 730
  • Обеспечивает отличную автономность
  • Оригинальный дизайн – есть 3.5 мм разъем
  • Проигрывает конкурентам в плане ночной съемки
  • Скользкая поверхность корпуса – без чехла неудобно пользоваться
  • Нет отдельной портретной камеры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К20
72

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.1%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
645 нит
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K20
Инфо
Высота 156.7 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.1%

Xiaomi Redmi K20 лишен каких-либо вырезов в дисплее, за счет чего передняя панель обладает оригинальным дизайном. Фронтальная камера элегантно выезжает из корпуса. Задняя панель тоже выглядит хорошо – там находится только три объектива основной камеры, которые утоплены в корпус.

54

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2531
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6853
Geekbench 5 (одноядерный)
533
Geekbench 5 (многоядерный)
1620
AnTuTu Benchmark 7
216046
AnTuTu Benchmark 8
247478

Высокое быстродействие обеспечивает процессор Snapdragon 730. За многозадачность ответственны 6 ГБ оперативной памяти (или 8 в более дорогой конфигурации), которых с головой хватает для современных игр и программ. Если планируете пользоваться гаджетом на протяжении нескольких лет, тогда лучше взять вариант с 8 ГБ.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 11.3 ГБ
78

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:35 ч.
Время просмотра видео
17:19 ч.
Время разговора (3G)
33:20 ч.

Redmi K20 комплектуется адаптером питания 18 Ватт, который заряжает аккумулятор на 4000 мАч за полтора часа.

73

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX582 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 15
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 МГц
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 МГц
66

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70.4 дБ
Музыка
74.4 дБ
Звонок
81.2 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (18 Вт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi K20

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (13 голосов)

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