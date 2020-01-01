Тесты в бенчмарках

Высокое быстродействие обеспечивает процессор Snapdragon 730. За многозадачность ответственны 6 ГБ оперативной памяти (или 8 в более дорогой конфигурации), которых с головой хватает для современных игр и программ. Если планируете пользоваться гаджетом на протяжении нескольких лет, тогда лучше взять вариант с 8 ГБ.