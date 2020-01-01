Xiaomi Redmi K20
Дисплей
72
Производительность
54
Батарея
78
Камера
73
Итоговая оценка
69
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Превосходный дисплей без вырезов и поддержкой HDR10
- Получаются отличные селфи
- Быстрый и энергоэффективный процессор Snapdragon 730
- Обеспечивает отличную автономность
- Оригинальный дизайн – есть 3.5 мм разъем
- Проигрывает конкурентам в плане ночной съемки
- Скользкая поверхность корпуса – без чехла неудобно пользоваться
- Нет отдельной портретной камеры
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К20
72
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.1%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
645 нит
61
Дизайн и корпус
|Высота
|156.7 мм
|Ширина
|74.3 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86.1%
Xiaomi Redmi K20 лишен каких-либо вырезов в дисплее, за счет чего передняя панель обладает оригинальным дизайном. Фронтальная камера элегантно выезжает из корпуса. Задняя панель тоже выглядит хорошо – там находится только три объектива основной камеры, которые утоплены в корпус.
54
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
2531
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6853
Geekbench 5 (одноядерный)
533
Geekbench 5 (многоядерный)
1620
AnTuTu Benchmark 7
216046
AnTuTu Benchmark 8
247478
Высокое быстродействие обеспечивает процессор Snapdragon 730. За многозадачность ответственны 6 ГБ оперативной памяти (или 8 в более дорогой конфигурации), которых с головой хватает для современных игр и программ. Если планируете пользоваться гаджетом на протяжении нескольких лет, тогда лучше взять вариант с 8 ГБ.
Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu 8 - 171 место
78
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|11.3 ГБ
78
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:35 ч.
Время просмотра видео
17:19 ч.
Время разговора (3G)
33:20 ч.
Redmi K20 комплектуется адаптером питания 18 Ватт, который заряжает аккумулятор на 4000 мАч за полтора часа.
73
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX582 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|18 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
79
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|15
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 МГц
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 МГц
66
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Тесты динамиков
Голос
70.4 дБ
Музыка
74.4 дБ
Звонок
81.2 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (18 Вт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K20 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Xiaomi Redmi K20
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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