Xiaomi Redmi K30
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный дисплей с удобным соотношением сторон
- Частота обновления кадров увеличена до 120 Гц
- Быстрый процессор с большим объемом оперативной памяти
- Многофункциональная камера на 4 объектива
- Батарея полностью заряжается за 70 минут
- Сканер размещен на боковой грани
- Гибридный лоток для SIM-карт
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.8%
|Особенности
| - Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Xiaomi Redmi K30 получил 120-герцовый дисплей, а это значит, что он отображает информацию более плавно, то есть без эффекта стробоскопа. Туда встроена двойная фронтальная камера, а сканер отпечатков находится на правой боковой грани, что многие пользователи считают не наилучшим решением.
Дизайн и корпус
|Высота
|165.3 мм
|Ширина
|76.6 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Фиолетовый, Красный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Смартфон построен на 8-нанометровом процессоре Snapdragon, обеспечивающий соответствующую производительность. В минимальной конфигурации там имеется 6 ГБ оперативной памяти, и маловероятно, что этого будет мало даже продвинутому пользователю. K30 мгновенно реагирует на действия, плюс позволяет держать в памяти одновременно от 5 до 15 приложений.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
Телефон из коробки работает на операционной системе Android 10. Это удачная версия, наделенная широкими возможностями. Ее дополняет фирменное программное обеспечение MIUI 11, которое добавляет немало других функций, включая приложение камеры с незаметными профессиональным режимом, оригинальные анимации и системную темную тему.
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 70 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8856 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 1.94 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Здесь установлено 4 модуля основной камеры, и только несколько из них заслуживает внимания. Самым интересным является сверхширокоугольный, который дает возможность сфотографировать большое число объектов в непосредственной близости от них. Вечером качество кадров существенно ухудшается, и вспышка ситуацию не спасает.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|15
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.47 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.16 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены на Xiaomi Redmi K30
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