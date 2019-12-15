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Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K30
Дисплей
82
Производительность
57
Батарея
81
Камера
79
Итоговая оценка
74
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный дисплей с удобным соотношением сторон
  • Частота обновления кадров увеличена до 120 Гц
  • Быстрый процессор с большим объемом оперативной памяти
  • Многофункциональная камера на 4 объектива
  • Батарея полностью заряжается за 70 минут
  • Сканер размещен на боковой грани
  • Гибридный лоток для SIM-карт

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми K30
82

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.8%
Особенности - Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
714 нит

Xiaomi Redmi K30 получил 120-герцовый дисплей, а это значит, что он отображает информацию более плавно, то есть без эффекта стробоскопа. Туда встроена двойная фронтальная камера, а сканер отпечатков находится на правой боковой грани, что многие пользователи считают не наилучшим решением.

58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K30
Инфо
Высота 165.3 мм
Ширина 76.6 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 208 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Фиолетовый, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
57

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми K30 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2798
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7766
Geekbench 5 (одноядерный)
543
Geekbench 5 (многоядерный)
1665
AnTuTu Benchmark 7
220636
AnTuTu Benchmark 8
267378

Смартфон построен на 8-нанометровом процессоре Snapdragon, обеспечивающий соответствующую производительность. В минимальной конфигурации там имеется 6 ГБ оперативной памяти, и маловероятно, что этого будет мало даже продвинутому пользователю. K30 мгновенно реагирует на действия, плюс позволяет держать в памяти одновременно от 5 до 15 приложений.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12

Телефон из коробки работает на операционной системе Android 10. Это удачная версия, наделенная широкими возможностями. Ее дополняет фирменное программное обеспечение MIUI 11, которое добавляет немало других функций, включая приложение камеры с незаметными профессиональным режимом, оригинальные анимации и системную темную тему.

81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:10 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 70 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:14 ч.
Время просмотра видео
12:19 ч.
Время разговора (3G)
44:27 ч.
79

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", OmniVision OV8856 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 1.94 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Здесь установлено 4 модуля основной камеры, и только несколько из них заслуживает внимания. Самым интересным является сверхширокоугольный, который дает возможность сфотографировать большое число объектов в непосредственной близости от них. Вечером качество кадров существенно ухудшается, и вспышка ситуацию не спасает.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 15
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 / 2600
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.47 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.16 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K30 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi K30

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (58 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Назим 15 декабря 2019 21:07
Когда точно поступит данный телефон,,, на продажу, и сколько будет стоит 5G с минимальными памятью...
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