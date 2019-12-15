Тесты дисплея

Xiaomi Redmi K30 получил 120-герцовый дисплей, а это значит, что он отображает информацию более плавно, то есть без эффекта стробоскопа. Туда встроена двойная фронтальная камера, а сканер отпечатков находится на правой боковой грани, что многие пользователи считают не наилучшим решением.