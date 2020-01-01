Xiaomi Redmi K30 Pro
Дисплей
73
Производительность
92
Батарея
89
Камера
79
Итоговая оценка
82
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий дисплей и большая диагональ
- Флагманский процессор Snapdragon 865
- Камера на 64 МП с 2-кратным оптическим приближением
- Выезжающая фронтальная камера на 20 МП
- Нет оптической стабилизации изображения
- Нельзя заряжать беспроводным методом
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К30 Про
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Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Максимальная яркость
499 нит
Xiaomi Redmi K30 Pro получил экран с незаметными рамками вокруг дисплея. Они не симметричные, однако все равно дарят много позитивных эмоций. Фронтальная камера не встроена в экран, она выезжает из верхней грани при запуске приложения “Камера” для съемки селфи.
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Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|218 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Белый, Фиолетовый, Серый космос
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.2%
92
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
887
Geekbench 5 (многоядерный)
3232
AnTuTu Benchmark 8
568120
Рейтинг производительности AnTuTu 8 - 14 место
78
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
Программное обеспечение тут вполне стандартное – Android 10 и фирменный интерфейс MIUI 11. Если верить отзывам, оболочка от Xiaomi работает хорошо, и функционал у нее широкий.
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Батарея
|Объем
|4700 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 65 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
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Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 5 MP + 13 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.69
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.24
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера умеет двукратно приближать объекты без потери качества. Это одно из немногих решений, которое оборудовано автофокусом для телеобъектива. Отдельного объектива для макросъемки нет, но зато имеется сверхширокоугольный на 13 мегапикселей.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|24
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K30 Pro могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Xiaomi Redmi K30 Pro
Оценка пользователей
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