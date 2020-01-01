Тесты дисплея

Xiaomi Redmi K30 Pro получил экран с незаметными рамками вокруг дисплея. Они не симметричные, однако все равно дарят много позитивных эмоций. Фронтальная камера не встроена в экран, она выезжает из верхней грани при запуске приложения “Камера” для съемки селфи.