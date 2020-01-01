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Xiaomi Redmi K30 Pro

Xiaomi Redmi K30 Pro
Дисплей
73
Производительность
92
Батарея
89
Камера
79
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий дисплей и большая диагональ
  • Флагманский процессор Snapdragon 865
  • Камера на 64 МП с 2-кратным оптическим приближением
  • Выезжающая фронтальная камера на 20 МП
  • Нет оптической стабилизации изображения
  • Нельзя заряжать беспроводным методом

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К30 Про
73

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Xiaomi Redmi K30 Pro получил экран с незаметными рамками вокруг дисплея. Они не симметричные, однако все равно дарят много позитивных эмоций. Фронтальная камера не встроена в экран, она выезжает из верхней грани при запуске приложения “Камера” для съемки селфи.

78

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K30 Pro
Инфо
Высота 163.3 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 218 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Белый, Фиолетовый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.2%
92

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К30 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
887
Geekbench 5 (многоядерный)
3232
AnTuTu Benchmark 8
568120
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12

Программное обеспечение тут вполне стандартное – Android 10 и фирменный интерфейс MIUI 11. Если верить отзывам, оболочка от Xiaomi работает хорошо, и функционал у нее широкий.

89

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 65 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
79

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K30 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 5 MP + 13 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.69
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354
Апертура f/2.24
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера умеет двукратно приближать объекты без потери качества. Это одно из немногих решений, которое оборудовано автофокусом для телеобъектива. Отдельного объектива для макросъемки нет, но зато имеется сверхширокоугольный на 13 мегапикселей.

90

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 24
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K30 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi K30 Pro

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (45 голосов)

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