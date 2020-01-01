Оптического зума здесь нет, зато есть макросъемка, сврехширокоугольная и портретная. Все режимы работают без нареканий, но стоит помнить, что чем лучше освещение, тем качественнее картинка. Камера получила флагманскую замедленную съемку 960 кадров в секунду при разрешении 1080p. Это достойный показатель.