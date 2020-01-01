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Xiaomi Redmi K30 Ultra

Xiaomi Redmi K30 Ultra
Дисплей
89
Производительность
82
Батарея
87
Камера
75
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в экран
  • 64-мегапиксельная камера
  • Мощный 7-нанометровый процессор
  • Wi-Fi с высокой пропускной способностью и свежая версия Bluetooth 5.1
  • Цифровая стабилизация вместо оптической
  • Отсутствуют 3.5 мм вход для наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К30 Ультра
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5%
ШИМ (PWM) 270 Гц
Время отклика 7 мс
Контрастность ~ Бесконечная
Максимальная яркость
782 нит
Источники: NotebookCheck [1]
79

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K30 Ultra
Инфо
Высота 163.3 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 213 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.2%

Xiaomi Redmi K30 Ultra выделяется среди многих других смартфонов за счет выезжающей фронтальной камеры. Передняя панель почти полностью безрамочная, и никаких вырезов здесь нет. Во время просмотра фильмов не будет отвлекать черный вырез для фронталки.

82

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К30 Ультра и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Dimensity 1000 Plus
Архитектура 4 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A77), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
782
Geekbench 5 (многоядерный)
2710
AnTuTu Benchmark 8
483980
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 14 ГБ
87

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (100% за 58 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч.
75

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K30 Ultra
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354
Апертура f/2.24
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Оптического зума здесь нет, зато есть макросъемка, сврехширокоугольная и портретная. Все режимы работают без нареканий, но стоит помнить, что чем лучше освещение, тем качественнее картинка. Камера получила флагманскую замедленную съемку 960 кадров в секунду при разрешении 1080p. Это достойный показатель.

88

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41
84

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
80.2 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K30 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi K30 Ultra

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

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