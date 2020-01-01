Xiaomi Redmi K30 Ultra
Дисплей
89
Производительность
82
Батарея
87
Камера
75
Итоговая оценка
83
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей с частотой обновления 120 Гц
- Сканер отпечатков пальцев встроен в экран
- 64-мегапиксельная камера
- Мощный 7-нанометровый процессор
- Wi-Fi с высокой пропускной способностью и свежая версия Bluetooth 5.1
- Цифровая стабилизация вместо оптической
- Отсутствуют 3.5 мм вход для наушников
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К30 Ультра
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Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|97.5%
|ШИМ (PWM)
|270 Гц
|Время отклика
|7 мс
|Контрастность
|~ Бесконечная
Максимальная яркость
782 нит
Источники: NotebookCheck [1]
79
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|213 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый, Мятный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
87.2%
Xiaomi Redmi K30 Ultra выделяется среди многих других смартфонов за счет выезжающей фронтальной камеры. Передняя панель почти полностью безрамочная, и никаких вырезов здесь нет. Во время просмотра фильмов не будет отвлекать черный вырез для фронталки.
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Производительность
|Чипсет
|Mediatek Dimensity 1000 Plus
|Архитектура
|4 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A77), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
782
Geekbench 5 (многоядерный)
2710
AnTuTu Benchmark 8
483980
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Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
87
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (100% за 58 минут)
|Время полной зарядки
|0:58 ч.
75
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 13 MP + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.24
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Оптического зума здесь нет, зато есть макросъемка, сврехширокоугольная и портретная. Все режимы работают без нареканий, но стоит помнить, что чем лучше освещение, тем качественнее картинка. Камера получила флагманскую замедленную съемку 960 кадров в секунду при разрешении 1080p. Это достойный показатель.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
80.2 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K30 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.