Xiaomi Redmi K30S
Дисплей
82
Производительность
95
Батарея
92
Камера
70
Итоговая оценка
82
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 144-герцовый дисплей с поддержкой HDR10
- Батарея на 5000 мАч заряжается за час
- Основная камера на 64 мегапикселя
- Незаметный вырез в экране круглой формы
- Отсутствует поддержка MicroSD
- Нет реверсивной зарядки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К30s
82
Экран
|Тип
|LTPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
598 нит
64
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|Ширина
|76.4 мм
|Толщина
|9.3 мм
|Вес
|216 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.2%
95
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
907
Geekbench 5 (многоядерный)
3287
AnTuTu Benchmark 8
648508
Рейтинг смартфонов в AnTuTu - 11 место
59
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
92
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
70
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
88
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|22
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/B38/40/41/B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32
|Поддержка 5G
|Да
69
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K30S могут отличаться в зависимости от региона.