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Xiaomi Redmi K30S

Xiaomi Redmi K30S
Дисплей
82
Производительность
95
Батарея
92
Камера
70
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 144-герцовый дисплей с поддержкой HDR10
  • Батарея на 5000 мАч заряжается за час
  • Основная камера на 64 мегапикселя
  • Незаметный вырез в экране круглой формы
  • Отсутствует поддержка MicroSD
  • Нет реверсивной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К30s
82

Экран

Тип LTPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.2%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
598 нит
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K30S
Высота 165.1 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 9.3 мм
Вес 216 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.2%
95

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К30s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
907
Geekbench 5 (многоядерный)
3287
AnTuTu Benchmark 8
648508
59

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
92

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч.
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K30S
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 22
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/B38/40/41/B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32
Поддержка 5G Да
69

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K30S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi K30S

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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