Xiaomi Redmi K30S Дисплей 82 Производительность 95 Батарея 92 Камера 70 Итоговая оценка 82 Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 144-герцовый дисплей с поддержкой HDR10

Батарея на 5000 мАч заряжается за час

Основная камера на 64 мегапикселя

Незаметный вырез в экране круглой формы Отсутствует поддержка MicroSD

Нет реверсивной зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К30s

82 Экран Тип LTPS LCD Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.2% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 598 нит

64 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K30S Высота 165.1 мм Ширина 76.4 мм Толщина 9.3 мм Вес 216 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.2%

95 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К30s и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 587 МГц FLOPS ~1228 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 907 Geekbench 5 (многоядерный) 3287 AnTuTu Benchmark 8 648508 Рейтинг смартфонов в AnTuTu - 11 место

59 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI MIUI 12

92 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (60% за 30 минут) Время полной зарядки 1:00 ч.

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi K30S Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 5963 x 3354 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 22 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/2/4/5/8 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/B38/40/41/B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 Поддержка 5G Да

69 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Ноябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K30S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi K30S