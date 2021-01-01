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Xiaomi Redmi K40

Xiaomi Redmi K40
Дисплей
90
Производительность
100
Батарея
81
Камера
69
Итоговая оценка
83
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Экран с высоким разрешением с частотой обновления 120 Гц
  • Высокопроизводительный процессор Snapdragon
  • Боковым сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться
  • Привлекательный дизайн – небольшое отверстие посередине дисплея
  • Нет телеобъектива с оптическим приближением
  • Отсутствует реверсивная зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К40
90

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1316 нит

Xiaomi Redmi K40 может гордится премиальным экраном с флагманской частотой обновления 120 Гц, которая обеспечивает высокую плавность работы смартфона. Разрешение у него тоже высокое, поэтому четкость картинки не вызывает вопросов. Он также поддерживает HDR10+, что позитивно сказывается не только на просмотре видеороликов, но и на игровой процесс.

71

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K40
Высота 163.7 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 196 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.9%
100

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К40 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1040
Geekbench 5 (многоядерный)
3545
AnTuTu Benchmark 8
644185
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12
81

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч.

Батарея хоть и самая большая среди конкурентов, но комплектный адаптер питания мощностью 33 Вт позволяет зарядить устройство менее чем за час. Реверсивной зарядки нет, так что заряжать другие гаджеты не получится.

69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K40
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера получила только три объектива, и главный недостаток заключается в отсутствии оптического приближения. Спуск срабатывает хорошо, как и автофокус. Сверхширокоугольный объектив имеет большой угол охвата, и уровень шумов не доставляет неудобств.

89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K40 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi K40

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (4 голосов)

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