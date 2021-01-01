Xiaomi Redmi K40 может гордится премиальным экраном с флагманской частотой обновления 120 Гц, которая обеспечивает высокую плавность работы смартфона. Разрешение у него тоже высокое, поэтому четкость картинки не вызывает вопросов. Он также поддерживает HDR10+, что позитивно сказывается не только на просмотре видеороликов, но и на игровой процесс.