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Xiaomi Redmi K40 Pro

Xiaomi Redmi K40 Pro
Дисплей
90
Производительность
100
Батарея
81
Камера
68
Итоговая оценка
83
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый Super AMOLED дисплей
  • Смартфон построен на топовом процессоре Snapdragon 888
  • 64-мегапиксельная камера делает неплохие ночные фото
  • Мощное зарядное устройство идет в комплекте
  • Нет оптического приближения
  • Не поддерживает обратную зарядку

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К40 Про
90

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1316 нит

Xiaomi Redmi K40 Pro обладает флагманским экраном, который имеет не только высокую яркость в 1300 нит, но и частоту обновления 120 Гц. Это Super AMOLED панель, выделяющаяся отличной контрастностью – никаких засветов по краям дисплея нет.

72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K40 Pro
Высота 163.7 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.9%
100

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К40 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1145
Geekbench 5 (многоядерный)
3915
AnTuTu Benchmark 8
730746
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12
81

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K40 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9216 x 6912
Зум Оптический
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Сзади нет дополнительного телеобъектива, поэтому здесь отсутствует оптическое приближение объектов. Зато 64-мегапиксельный сенсор хорошо снимает вечером. Фронтальная камера тоже показывает хорошие результаты, хотя автофокус срабатывает не всегда вовремя.

89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K40 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi K40 Pro

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (5 голосов)

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