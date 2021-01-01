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Xiaomi Redmi K40 Pro Plus

Xiaomi Redmi K40 Pro Plus
Дисплей
90
Производительность
100
Батарея
81
Камера
69
Итоговая оценка
83
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Контрастный дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Топовый процессор – обеспечивает флагманское быстродействие
  • 108-мегапиксельная камера с неплохим гибридным
  • Большой объем памяти
  • Нет объектива с оптическим приближением
  • Не поддерживает реверсивную зарядку
  • Лишен слота для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К40 Про Плюс
90

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1316 нит
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K40 Pro Plus
Высота 163.7 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.9%

Xiaomi Redmi K40 Pro Plus имеет оригинальный дизайн, но материалы корпуса вполне обычные. Вырез в дисплее практически не отвлекает - к нему быстро привыкаешь. Сканер отпечатков пальцев должен быть спрятан под экран, однако здесь он находится на боковой грани. Такое решение тоже неплохое.

100

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К40 Про Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1145
Geekbench 5 (многоядерный)
3915
AnTuTu Benchmark 8
730746
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12
81

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K40 Pro Plus
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9204
Зум Оптический
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на 108 МП снимает достойно, но отсутствие оптического стабилизатора негативно сказывается на качестве изображения. Функции оптического приближения тоже нет, так что придется радоваться только цифровому.

89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
Поддержка 5G Да
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K40 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi K40 Pro Plus

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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