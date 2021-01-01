Xiaomi Redmi K40 Pro Plus
Дисплей
90
Производительность
100
Батарея
81
Камера
69
Итоговая оценка
83
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Контрастный дисплей с частотой обновления 120 Гц
- Топовый процессор – обеспечивает флагманское быстродействие
- 108-мегапиксельная камера с неплохим гибридным
- Большой объем памяти
- Нет объектива с оптическим приближением
- Не поддерживает реверсивную зарядку
- Лишен слота для карты памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К40 Про Плюс
90
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1316 нит
72
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|Ширина
|76.4 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Аврора
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.9%
Xiaomi Redmi K40 Pro Plus имеет оригинальный дизайн, но материалы корпуса вполне обычные. Вырез в дисплее практически не отвлекает - к нему быстро привыкаешь. Сканер отпечатков пальцев должен быть спрятан под экран, однако здесь он находится на боковой грани. Такое решение тоже неплохое.
100
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1145
Geekbench 5 (многоядерный)
3915
AnTuTu Benchmark 8
730746
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12
81
Батарея
|Объем
|4520 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
69
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|Зум
|Оптический
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера на 108 МП снимает достойно, но отсутствие оптического стабилизатора негативно сказывается на качестве изображения. Функции оптического приближения тоже нет, так что придется радоваться только цифровому.
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|24
|Поддержка 5G
|Да
77
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K40 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.