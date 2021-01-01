Xiaomi Redmi K40 Pro Plus имеет оригинальный дизайн, но материалы корпуса вполне обычные. Вырез в дисплее практически не отвлекает - к нему быстро привыкаешь. Сканер отпечатков пальцев должен быть спрятан под экран, однако здесь он находится на боковой грани. Такое решение тоже неплохое.