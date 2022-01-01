Xiaomi Redmi K40S
Дисплей
91
Производительность
81
Батарея
80
Камера
72
Итоговая оценка
81
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Отличный AMOLED-дисплей с флагманской яркостью 1300 нит
- Предлагает высокую производительность в играх
- Хорошая камера с оптическим стабилизатором изображения
- Боковой сканер отпечатков пальцев работает без каких-либо нареканий
- Быстро заряжается благодаря комплектному адаптеру питания на 67 Вт
- Лишен привычного 3.5 мм входа для наушников и места для карты памяти
- Сверхширокоугольная камера слабо снимает без достаточного уровня освещения
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К40S
91
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1292 нит
77
Дизайн и корпус
|Высота
|163.2 мм
|Ширина
|75.95 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.6%
81
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|675 МГц
|FLOPS
|~1372 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1029
Geekbench 5 (многоядерный)
3456
AnTuTu Benchmark 9
706749
|CPU
|186956
|GPU
|246714
|Memory
|126648
|UX
|151585
|Total score
|706749
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu - 75 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
80
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 14 минут)
|Время полной зарядки
|0:39 ч.
72
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
|3G сети
|WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
|4G сети
|LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K40S могут отличаться в зависимости от региона.