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Xiaomi Redmi K40S

Xiaomi Redmi K40S
Дисплей
91
Производительность
81
Батарея
80
Камера
72
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличный AMOLED-дисплей с флагманской яркостью 1300 нит
  • Предлагает высокую производительность в играх
  • Хорошая камера с оптическим стабилизатором изображения
  • Боковой сканер отпечатков пальцев работает без каких-либо нареканий
  • Быстро заряжается благодаря комплектному адаптеру питания на 67 Вт
  • Лишен привычного 3.5 мм входа для наушников и места для карты памяти
  • Сверхширокоугольная камера слабо снимает без достаточного уровня освещения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К40S
91

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1292 нит
77

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K40S
Высота 163.2 мм
Ширина 75.95 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.6%
81

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К40S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 675 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1029
Geekbench 5 (многоядерный)
3456
AnTuTu Benchmark 9
706749
CPU 186956
GPU 246714
Memory 126648
UX 151585
Total score 706749
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч.
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K40S
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
3G сети WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
4G сети LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K40S могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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