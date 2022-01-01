Xiaomi Redmi K40S Дисплей 91 Производительность 81 Батарея 80 Камера 72 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Отличный AMOLED-дисплей с флагманской яркостью 1300 нит

Предлагает высокую производительность в играх

Хорошая камера с оптическим стабилизатором изображения

Боковой сканер отпечатков пальцев работает без каких-либо нареканий

Быстро заряжается благодаря комплектному адаптеру питания на 67 Вт Лишен привычного 3.5 мм входа для наушников и места для карты памяти

Сверхширокоугольная камера слабо снимает без достаточного уровня освещения

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К40S

91 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 86.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1292 нит

77 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K40S Высота 163.2 мм Ширина 75.95 мм Толщина 7.7 мм Вес 195 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серый, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.6%

81 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К40S и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 675 МГц FLOPS ~1372 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1029 Geekbench 5 (многоядерный) 3456 AnTuTu Benchmark 9 706749 CPU 186956 GPU 246714 Memory 126648 UX 151585 Total score 706749 Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu - 75 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Время полной зарядки 0:39 ч.

72 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi K40S Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900MHz 3G сети WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 4G сети LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K40S могут отличаться в зависимости от региона.