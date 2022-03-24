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Xiaomi Redmi K50

Xiaomi Redmi K50
Дисплей
99
Производительность
89
Батарея
89
Камера
67
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Приятный для глаз дисплей, получивший технологию предотвращения мерцания
  • Камера имеет оптический стабилизатор изображения
  • Оснащен большой батареей с поддержкой мощной быстрой зарядкой
  • Обладает высоким быстродействие благодаря мощному процессору и памяти UFS 3.1
  • Нет дополнительного объектива для оптической съемки
  • Не поддерживает работу карты памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми K50
99

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 526 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1191 нит
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K50
Высота 163.1 мм
Ширина 76.2 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.4%
89

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми K50 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100
Макс. частота 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
922
Geekbench 5 (многоядерный)
3748
AnTuTu Benchmark 9
992953
CPU 221568
GPU 435073
Memory 171687
UX 167291
Total score 992953
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
89

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (80% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч.
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K50
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура f/2.4
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K50 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (5 голосов)

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Отзывы (1)

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Даниил 24 марта 2022 17:43
Redmi указали, что за 50 минут батарея заряжается до 100%
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Сергей 25 марта 2022 12:55
Благодарим за информацию, обновили данные о скорости зарядки батареи смартфона.
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