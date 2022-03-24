Xiaomi Redmi K50 Дисплей 99 Производительность 89 Батарея 89 Камера 67 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Приятный для глаз дисплей, получивший технологию предотвращения мерцания

Камера имеет оптический стабилизатор изображения

Оснащен большой батареей с поддержкой мощной быстрой зарядкой

Обладает высоким быстродействие благодаря мощному процессору и памяти UFS 3.1 Нет дополнительного объектива для оптической съемки

Не поддерживает работу карты памяти microSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми K50

99 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 526 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 86.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1191 нит

72 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K50 Высота 163.1 мм Ширина 76.2 мм Толщина 8.5 мм Вес 201 грамм Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серый, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.4%

89 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми K50 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Макс. частота 2850 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G610 MC6 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 922 Geekbench 5 (многоядерный) 3748 AnTuTu Benchmark 9 992953 CPU 221568 GPU 435073 Memory 171687 UX 167291 Total score 992953 Список смартфонов в AnTuTu 9 - 6 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

89 Батарея Характеристики Объем 5500 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (80% за 30 минут) Время полной зарядки 0:51 ч.

67 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi K50 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Апертура f/2.4 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K50 могут отличаться в зависимости от региона.