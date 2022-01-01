Xiaomi Redmi K50 Gaming
Дисплей
88
Производительность
97
Батарея
82
Камера
68
Итоговая оценка
82
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый OLED-дисплей с флагманскими характеристики
- Обладает большим запасом мощности благодаря топовому процессору
- Поддерживает 120-ваттную быструю зарядку из коробки
- Экран защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus
- Оснащен четырьмя стереодинамиками
- Нет беспроводной зарядки
- Нельзя установить карту памяти microSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К50 Gaming
88
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|86.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
76
Дизайн и корпус
|Высота
|162.5 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|210 граммов
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.2%
97
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|818 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1234
Geekbench 5 (многоядерный)
3637
AnTuTu Benchmark 9
938948
|CPU
|209827
|GPU
|421332
|Memory
|154569
|UX
|158601
|Total score
|938948
Список смартфонов в AnTuTu 9 - 6 место
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
82
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Время полной зарядки
|0:17 ч.
68
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
85
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K50 Gaming могут отличаться в зависимости от региона.