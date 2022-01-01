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Xiaomi Redmi K50 Gaming

Xiaomi Redmi K50 Gaming
Дисплей
88
Производительность
97
Батарея
82
Камера
68
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый OLED-дисплей с флагманскими характеристики
  • Обладает большим запасом мощности благодаря топовому процессору
  • Поддерживает 120-ваттную быструю зарядку из коробки
  • Экран защищен прочным стеклом ​​Corning Gorilla Glass Victus
  • Оснащен четырьмя стереодинамиками
  • Нет беспроводной зарядки
  • Нельзя установить карту памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К50 Gaming
88

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
76

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K50 Gaming
Высота 162.5 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 210 граммов
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.2%
97

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К50 Gaming и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1234
Geekbench 5 (многоядерный)
3637
AnTuTu Benchmark 9
938948
CPU 209827
GPU 421332
Memory 154569
UX 158601
Total score 938948
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
82

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:17 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K50 Gaming
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K50 Gaming могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi K50 Gaming

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Redmi K50 Gaming или Redmi K40 Gaming

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