Xiaomi Redmi K50 Gaming Дисплей 88 Производительность 97 Батарея 82 Камера 68 Итоговая оценка 82 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120-герцовый OLED-дисплей с флагманскими характеристики

Обладает большим запасом мощности благодаря топовому процессору

Поддерживает 120-ваттную быструю зарядку из коробки

Экран защищен прочным стеклом ​​Corning Gorilla Glass Victus

Оснащен четырьмя стереодинамиками Нет беспроводной зарядки

Нельзя установить карту памяти microSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К50 Gaming

88 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 86.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

76 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K50 Gaming Высота 162.5 мм Ширина 76.7 мм Толщина 8.5 мм Вес 210 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.2%

97 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К50 Gaming и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1234 Geekbench 5 (многоядерный) 3637 AnTuTu Benchmark 9 938948 CPU 209827 GPU 421332 Memory 154569 UX 158601 Total score 938948 Список смартфонов в AnTuTu 9 - 6 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

82 Батарея Характеристики Объем 4700 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:17 ч.

68 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi K50 Gaming Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

85 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K50 Gaming могут отличаться в зависимости от региона.

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