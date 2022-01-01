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Xiaomi Redmi K50 Pro

Xiaomi Redmi K50 Pro
Дисплей
99
Производительность
97
Батарея
85
Камера
66
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • OLED-дисплей характеризуется премиальной контрастностью и плавностью работы
  • Мощности предостаточно для ресурсоемких задач, включая современные игры
  • Камера на 108 МП оснащена оптическим стабилизатором
  • В комплекте со смартфоном идет адаптер питания мощностью 120 Вт
  • Большая батарея заряжается буквально за 20 минут
  • Основная камера лишена оптического приближения
  • Нет места для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 50 Про
99

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 526 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1213 нит
77

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K50 Pro
Высота 163.1 мм
Ширина 76.2 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.4%
97

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 50 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000
Макс. частота 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G710
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1314
Geekbench 5 (многоядерный)
4504
AnTuTu Benchmark 9
1031809
CPU 257633
GPU 392328
Memory 188783
UX 183037
Total score 1031809
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч.
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K50 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура f/2.4
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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