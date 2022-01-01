Xiaomi Redmi K50 Pro Дисплей 99 Производительность 97 Батарея 85 Камера 66 Итоговая оценка 84 Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки OLED-дисплей характеризуется премиальной контрастностью и плавностью работы

Мощности предостаточно для ресурсоемких задач, включая современные игры

Камера на 108 МП оснащена оптическим стабилизатором

В комплекте со смартфоном идет адаптер питания мощностью 120 Вт

Большая батарея заряжается буквально за 20 минут Основная камера лишена оптического приближения

Нет места для карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми 50 Про

99 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 526 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 86.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1213 нит

77 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K50 Pro Высота 163.1 мм Ширина 76.2 мм Толщина 8.5 мм Вес 201 грамм Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серый, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.4%

97 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми 50 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Макс. частота 3050 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G710 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1314 Geekbench 5 (многоядерный) 4504 AnTuTu Benchmark 9 1031809 CPU 257633 GPU 392328 Memory 188783 UX 183037 Total score 1031809 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu 9 - 2 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:20 ч.

66 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi K50 Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9024 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Апертура f/2.4 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Прозрачный чехол

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.