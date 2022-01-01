Xiaomi Redmi K50 Ultra Дисплей 94 Производительность 96 Батарея 84 Камера 77 Итоговая оценка 86 Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Четкий и яркий OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц

Чрезвычайно быстрый смартфон благодаря мощному процессору и современной памяти

108-мегапиксельная камера делает детализированные фотографии

Поставляется с мощным 120-ваттным адаптером питания Нельзя установить карту памяти, чтобы увеличить объем встроенного накопителя

Использует медленный стандарт USB 2.0 для передачи данных

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К50 Ультра

94 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1220 x 2712 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 446 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Макс. заявленная яркость 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

80 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K50 Ultra Высота 163.1 мм Ширина 75.9 мм Толщина 8.6 мм Вес 202 грамма Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серый, Синий, Mercedes AMG Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 86.7%

96 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К50 Ультра и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1237 Geekbench 5 (многоядерный) 4195 AnTuTu Benchmark 9 1000122 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu - 24 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:20 ч.

77 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi K50 Ultra Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9024 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.6

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Апертура f/2.4 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

84 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM B2 / B3 / B5 / B8 3G сети WCDMA B1/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 4G сети LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 Поддержка 5G Да

78 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K50 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.