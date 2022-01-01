Xiaomi Redmi K50i Дисплей 83 Производительность 83 Батарея 85 Камера 64 Итоговая оценка 78 Класс Средний класс Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 144-герцовый дисплей дарит положительные эмоции от своей плавности работы

Камера умеет делать достойного качества фотографии

Обладает хорошей автономность благодаря мощной батарее

Быстро заряжается за счет 67-ваттного адаптера питания, который идет в комплекте

Оснащен быстрой памятью, что позитивно сказывается на работе смартфона Лишен поддержки карт памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К50i

83 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 407 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.1% Особенности - DCI-P3

82 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K50i Высота 163.64 мм Ширина 74.29 мм Толщина 8.87 мм Вес 200 граммов Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.1%

83 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К50i и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Макс. частота 2850 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G610 MC6 Частота GPU 600 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 922 Geekbench 5 (многоядерный) 3798 AnTuTu Benchmark 9 806315 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 60 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

85 Батарея Характеристики Объем 5080 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут) Время полной зарядки 0:57 ч.

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi K50i Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9280 x 6920 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Нет Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/2/4/5/8 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28a(703~748MHz)/B38/40/41 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Адаптер питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K50i могут отличаться в зависимости от региона.