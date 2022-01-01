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Xiaomi Redmi K50i

Xiaomi Redmi K50i
Дисплей
83
Производительность
83
Батарея
85
Камера
64
Итоговая оценка
78
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 144-герцовый дисплей дарит положительные эмоции от своей плавности работы
  • Камера умеет делать достойного качества фотографии
  • Обладает хорошей автономность благодаря мощной батарее
  • Быстро заряжается за счет 67-ваттного адаптера питания, который идет в комплекте
  • Оснащен быстрой памятью, что позитивно сказывается на работе смартфона
  • Лишен поддержки карт памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К50i
83

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3
82

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K50i
Высота 163.64 мм
Ширина 74.29 мм
Толщина 8.87 мм
Вес 200 граммов
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
83

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К50i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100
Макс. частота 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6
Частота GPU 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
922
Geekbench 5 (многоядерный)
3798
AnTuTu Benchmark 9
806315
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
85

Батарея

Характеристики
Объем 5080 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K50i
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9280 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28a(703~748MHz)/B38/40/41
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K50i могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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