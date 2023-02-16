Xiaomi Redmi K60E
- Дисплей: 6.67" OLED - 1440 x 3200
- Чип: MediaTek Dimensity 8200
- Камера: 3 (48 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5500 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 202 г.
Обзор
Дисплей
99
Производительность
71
Батарея
89
Камера
71
Коммуникации
87
Итоговая оценка
81
Преимущества и недостатки
- Большой OLED-дисплей с отличной яркостью и защитой в виде премиального стекла Victus
- Высокопроизводительный процессор работает в паре с быстрой памятью
- Тройная камера оснащена сверхширокоугольной оптикой с большим углом охвата
- Смартфон полагается на большую батарею, которая заряжается менее чем за час
- Сканер отпечатков пальцев достойно справляется со своей задачей
- Нет телеобъектива на тыльной стороне корпуса
- Видеосъемка в 4K ограничена 30 кадрами в секунду
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К60Е
99
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|526 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|86.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
75
Дизайн и корпус
|Высота
|163.1 мм
|Ширина
|76.15 мм
|Толщина
|8.48 мм
|Вес
|202 грамма
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.4%
71
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8200
|Макс. частота
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G610 MC6
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
974
Geekbench 5 (многоядерный)
3146
AnTuTu Benchmark 9
789118
|CPU
|185745
|GPU
|306944
|Memory
|151937
|UX
|136857
|Total score
|789118
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 112 место
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
89
Батарея
|Объем
|5500 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 18 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
71
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.0"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
87
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM B3 / B5 / B8
|3G сети
|WCDMA B1 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
|4G сети
|LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K60E могут отличаться в зависимости от региона.