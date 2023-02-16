Xiaomi Redmi K60E Дисплей: 6.67" OLED - 1440 x 3200

6.67" OLED - 1440 x 3200 Чип: MediaTek Dimensity 8200

MediaTek Dimensity 8200 Камера: 3 (48 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (48 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 5500 мАч

5500 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 202 г.

Обзор Дисплей 99 Производительность 71 Батарея 89 Камера 71 Коммуникации 87 Итоговая оценка 81

Преимущества и недостатки Большой OLED-дисплей с отличной яркостью и защитой в виде премиального стекла Victus

Большой OLED-дисплей с отличной яркостью и защитой в виде премиального стекла Victus Высокопроизводительный процессор работает в паре с быстрой памятью

Высокопроизводительный процессор работает в паре с быстрой памятью Тройная камера оснащена сверхширокоугольной оптикой с большим углом охвата

Тройная камера оснащена сверхширокоугольной оптикой с большим углом охвата Смартфон полагается на большую батарею, которая заряжается менее чем за час

Смартфон полагается на большую батарею, которая заряжается менее чем за час Сканер отпечатков пальцев достойно справляется со своей задачей Нет телеобъектива на тыльной стороне корпуса

Нет телеобъектива на тыльной стороне корпуса Видеосъемка в 4K ограничена 30 кадрами в секунду

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К60Е

99 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 526 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 86.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

75 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K60E Высота 163.1 мм Ширина 76.15 мм Толщина 8.48 мм Вес 202 грамма Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.4%

71 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К60Е и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8200 Макс. частота 3100 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55

- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78

- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G610 MC6 Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 974 Geekbench 5 (многоядерный) 3146 AnTuTu Benchmark 9 789118 CPU 185745 GPU 306944 Memory 151937 UX 136857 Total score 789118 Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 112 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

89 Батарея Характеристики Объем 5500 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут) Время полной зарядки 0:50 ч.

71 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi K60E Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM B3 / B5 / B8 3G сети WCDMA B1 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 4G сети LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K60E могут отличаться в зависимости от региона.