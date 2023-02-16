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Xiaomi Redmi K60E

Xiaomi Redmi K60E
  • Дисплей: 6.67" OLED - 1440 x 3200
  • Чип: MediaTek Dimensity 8200
  • Камера: 3 (48 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5500 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 202 г.

Обзор

Дисплей
99
Производительность
71
Батарея
89
Камера
71
Коммуникации
87
Итоговая оценка
81

Преимущества и недостатки

  • Большой OLED-дисплей с отличной яркостью и защитой в виде премиального стекла Victus
  • Высокопроизводительный процессор работает в паре с быстрой памятью
  • Тройная камера оснащена сверхширокоугольной оптикой с большим углом охвата
  • Смартфон полагается на большую батарею, которая заряжается менее чем за час
  • Сканер отпечатков пальцев достойно справляется со своей задачей
  • Нет телеобъектива на тыльной стороне корпуса
  • Видеосъемка в 4K ограничена 30 кадрами в секунду

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми К60Е
99

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 526 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi K60E
Высота 163.1 мм
Ширина 76.15 мм
Толщина 8.48 мм
Вес 202 грамма
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.4%
71

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми К60Е и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200
Макс. частота 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G610 MC6

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
974
Geekbench 5 (многоядерный)
3146
AnTuTu Benchmark 9
789118
CPU 185745
GPU 306944
Memory 151937
UX 136857
Total score 789118
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
89

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч.
71

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi K60E
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM B3 / B5 / B8
3G сети WCDMA B1 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
4G сети LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi K60E могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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Отзывы (1)

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Алахсей 16 февраля 2023 04:22
Сенсор основной камеры sony imx 586.
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