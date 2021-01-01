Xiaomi Redmi Note 10 Lite Дисплей 67 Производительность 50 Батарея 83 Камера 68 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки IPS-экран с хорошей цветопередачей и солидным запасом яркости

Процессор Snapdragon обеспечивает неплохую производительность

48-мегапиксельная камера умеет снимать 4K-видео

Поддерживает быструю зарядку Дисплей имеет стандартную частоту обновления 60 Гц

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 10 Лайт

67 Экран Тип IPS LCD Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84.5%

81 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 10 Lite Высота 165.8 мм Ширина 76.7 мм Толщина 8.8 мм Вес 209 граммов Материал задней панели Стекло Доступные цвета Белый, Золотой, Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.5%

50 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 10 Лайт и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 618 Частота GPU 750 МГц FLOPS ~435 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1800 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 572 Geekbench 5 (многоядерный) 1796 AnTuTu Benchmark 9 327627

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

83 Батарея Характеристики Объем 5020 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

68 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 10 Lite Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856 (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM B2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/2/4/5/8 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28 Поддержка 5G Нет

81 Звук 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство (18 Вт)

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Защитный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 10 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 10 Lite