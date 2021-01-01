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Xiaomi Redmi Note 10 Lite

Xiaomi Redmi Note 10 Lite
Дисплей
67
Производительность
50
Батарея
83
Камера
68
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-экран с хорошей цветопередачей и солидным запасом яркости
  • Процессор Snapdragon обеспечивает неплохую производительность
  • 48-мегапиксельная камера умеет снимать 4K-видео
  • Поддерживает быструю зарядку
  • Дисплей имеет стандартную частоту обновления 60 Гц

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 10 Лайт
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
81

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 10 Lite
Высота 165.8 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 209 граммов
Материал задней панели Стекло
Доступные цвета Белый, Золотой, Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
50

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 10 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 750 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
572
Geekbench 5 (многоядерный)
1796
AnTuTu Benchmark 9
327627
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5
83

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 10 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856 (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28
Поддержка 5G Нет
81

Звук

3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 10 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 10 Lite

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

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