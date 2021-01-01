Xiaomi Redmi Note 10 Lite
Дисплей
67
Производительность
50
Батарея
83
Камера
68
Итоговая оценка
69
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-экран с хорошей цветопередачей и солидным запасом яркости
- Процессор Snapdragon обеспечивает неплохую производительность
- 48-мегапиксельная камера умеет снимать 4K-видео
- Поддерживает быструю зарядку
- Дисплей имеет стандартную частоту обновления 60 Гц
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 10 Лайт
67
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
81
Дизайн и корпус
|Высота
|165.8 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|209 граммов
|Материал задней панели
|Стекло
|Доступные цвета
|Белый, Золотой, Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
50
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
572
Geekbench 5 (многоядерный)
1796
AnTuTu Benchmark 9
327627
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
83
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
68
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856 (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
75
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|2G сети
|GSM B2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28
|Поддержка 5G
|Нет
81
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 10 Lite могут отличаться в зависимости от региона.