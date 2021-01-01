Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max Дисплей 82 Производительность 59 Батарея 83 Камера 68 Итоговая оценка 73 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Впечатляющая камера на 108 МП с режимом ночной съемки

Экран с высокой частотой обновления

Емкий аккумулятор, который быстро заряжается

Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев

Стереодинамики играют громко В смартфоне нет обратной зарядки

Нет телеобъектива

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 10 Про Макс

82 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.6% Максимальная яркость 455 нит

72 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max Высота 164.5 мм Ширина 76.2 мм Толщина 8.1 мм Вес 192 грамма Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.6%

59 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 10 Про Макс и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76) Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 618 Частота GPU 810 МГц FLOPS ~435 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 571 Geekbench 5 (многоядерный) 1798 AnTuTu Benchmark 8 301462

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12

83 Батарея Характеристики Объем 5020 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 1:21 ч.

68 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 10 Pro Max Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9024 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Нет Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 15 Поддержка 5G Нет

77 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 10 Pro Max могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max