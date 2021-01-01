Съемка в дневное время вполне радует глаз, учитывая цену смартфона. Цвета оказались богатыми, но иногда камера промахивается с точностью, а уровень шума низкий. Динамический диапазон на удивление хороший. Трава на снимках, к сожалению, смазывается или искажается. Сверхширокоугольная съемка отсутствует, что мы указываем в недостатках Redmi Note 10T.