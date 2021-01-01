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Xiaomi Redmi Note 10T

Xiaomi Redmi Note 10T
Дисплей
74
Производительность
53
Батарея
85
Камера
55
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Приятный для глаз дисплей с повышенной частотой обновления и высокой яркостью
  • Процессор с хорошим запасом мощности и поддержкой 5G
  • Характеризуется отличной автономностью
  • Есть неплохая макрокамера
  • Умеет делать приличного качество селфи
  • Нет сверхширокоугольного объектива
  • Отсутствует поддержка HDR10
  • Лишен поддержка 4K-видео
  • Только один динамик громкой связи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 10Т
74

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.7%
Максимальная яркость
494 нит

Xiaomi Redmi Note 10T привычный IPS-экран с ожидаемо хорошими углами обзора, высокой яркостью и отличной контрастностью. Его фишкой является повышенная частота обновления 90 Гц, улучшает плавность работы пользовательского интерфейса. Здесь круглый вырез для камеры, а не каплевидный, что придает смартфону премиальности.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 10T
Высота 161.8 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Да
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
53

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 10Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
542
Geekbench 5 (многоядерный)
1669
AnTuTu Benchmark 9
299605
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 19.2 ГБ
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч.
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 10T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Съемка в дневное время вполне радует глаз, учитывая цену смартфона. Цвета оказались богатыми, но иногда камера промахивается с точностью, а уровень шума низкий. Динамический диапазон на удивление хороший. Трава на снимках, к сожалению, смазывается или искажается. Сверхширокоугольная съемка отсутствует, что мы указываем в недостатках Redmi Note 10T.

79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850 900 1800 1900 MHz
3G сети WCDMA 1, 2, 4, 5, 8
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 66, 38, 40, 41
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 10T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 10T

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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