Xiaomi Redmi Note 10T
Дисплей
74
Производительность
53
Батарея
85
Камера
55
Итоговая оценка
67
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Приятный для глаз дисплей с повышенной частотой обновления и высокой яркостью
- Процессор с хорошим запасом мощности и поддержкой 5G
- Характеризуется отличной автономностью
- Есть неплохая макрокамера
- Умеет делать приличного качество селфи
- Нет сверхширокоугольного объектива
- Отсутствует поддержка HDR10
- Лишен поддержка 4K-видео
- Только один динамик громкой связи
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 10Т
74
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.7%
Максимальная яркость
494 нит
Xiaomi Redmi Note 10T привычный IPS-экран с ожидаемо хорошими углами обзора, высокой яркостью и отличной контрастностью. Его фишкой является повышенная частота обновления 90 Гц, улучшает плавность работы пользовательского интерфейса. Здесь круглый вырез для камеры, а не каплевидный, что придает смартфону премиальности.
53
Дизайн и корпус
|Высота
|161.8 мм
|Ширина
|75.3 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
53
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 700
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
542
Geekbench 5 (многоядерный)
1669
AnTuTu Benchmark 9
299605
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|19.2 ГБ
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (33% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
55
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Съемка в дневное время вполне радует глаз, учитывая цену смартфона. Цвета оказались богатыми, но иногда камера промахивается с точностью, а уровень шума низкий. Динамический диапазон на удивление хороший. Трава на снимках, к сожалению, смазывается или искажается. Сверхширокоугольная съемка отсутствует, что мы указываем в недостатках Redmi Note 10T.
79
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850 900 1800 1900 MHz
|3G сети
|WCDMA 1, 2, 4, 5, 8
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 66, 38, 40, 41
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 10T могут отличаться в зависимости от региона.