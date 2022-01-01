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Xiaomi Redmi Note 11E

Xiaomi Redmi Note 11E
Дисплей
75
Производительность
46
Батарея
84
Камера
56
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Приятный для глаз IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц
  • 50-мегапиксельная основная камера хорошо снимает в дневное время
  • Установлена быстрая память UFS и есть поддержка карт памяти
  • Встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться
  • Внутри спрятана емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Слабая фронтальная камера
  • Нет NFC-модуля, необходимого для работы бесконтактной оплаты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11E
75

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6%
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11E
Высота 163.99 мм
Ширина 76.09 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 200 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
46

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11E и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
558
Geekbench 5 (многоядерный)
1738
AnTuTu Benchmark 9
294266
CPU 95172
GPU 56679
Memory 66029
UX 77835
Total score 294266
Источники: 3DMark [3]
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 13
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11E
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM B2 / B3 / B5 / B8
3G сети WCDMA B1 / B2 / B5 / B8
4G сети LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B34/ B38 / B39 / B40 / B41
Поддержка 5G Да
81

Звук

3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Краткое руководство пльзователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11E могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (5 голосов)

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