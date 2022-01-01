Xiaomi Redmi Note 11E Дисплей 75 Производительность 46 Батарея 84 Камера 56 Итоговая оценка 66 Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Приятный для глаз IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц

50-мегапиксельная основная камера хорошо снимает в дневное время

Установлена быстрая память UFS и есть поддержка карт памяти

Встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться

Внутри спрятана емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки Слабая фронтальная камера

Нет NFC-модуля, необходимого для работы бесконтактной оплаты

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11E

75 Экран Тип IPS LCD Размер 6.58 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.6%

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11E Высота 163.99 мм Ширина 76.09 мм Толщина 8.9 мм Вес 200 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серый, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.6%

46 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11E и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 700 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~243 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 558 Geekbench 5 (многоядерный) 1738 AnTuTu Benchmark 9 294266 CPU 95172 GPU 56679 Memory 66029 UX 77835 Total score 294266 Источники: 3DMark [3]

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 13

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11E Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2592 x 1944 Апертура f/2.0 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM B2 / B3 / B5 / B8 3G сети WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 4G сети LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B34/ B38 / B39 / B40 / B41 Поддержка 5G Да

81 Звук 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель для зарядки

- Краткое руководство пльзователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11E могут отличаться в зависимости от региона.