Xiaomi Redmi Note 11SE Дисплей 75 Производительность 44 Батарея 84 Камера 55 Итоговая оценка 64 Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Плавный в работе дисплей благодаря повышенной частоте обновления

Быстрый процессор, которые обеспечивает работу смартфона в сети 5G

Аккумулятор имеет достаточно большую емкость и поддерживает Quick Charge

Большой объем встроенной и оперативной памяти Отсутствует сверхширокоугольная съемка

Лишен поддержки карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11SE

75 Экран Тип IPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.7% Особенности - DCI-P3

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11SE Высота 161.8 мм Ширина 75.3 мм Толщина 8.9 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.7%

44 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11SE и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 700 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 950 МГц FLOPS ~243 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 535 Geekbench 5 (многоядерный) 1678 AnTuTu Benchmark 9 252750 CPU 76375 GPU 83299 Memory 46843 UX 40623 Total score 252750 Источники: 3DMark [3]

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Время полной зарядки 1:45 ч.

55 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11SE Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Сенсор: 1/2.0"

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Размер сенсора 1/4.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

61 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11SE могут отличаться в зависимости от региона.