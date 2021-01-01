Xiaomi Redmi Note 11T 5G
Дисплей
71
Производительность
50
Батарея
85
Камера
54
Итоговая оценка
67
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 90 Гц обеспечивают хорошую плавность работы смартфона
- Встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться
- Есть сверхширокоугольная съемка
- Крупная батарея быстро заряжается – 33-ваттный адаптер питания в комплекте
- Защищен от влаги по стандарту IP53
- Камера лишена объектива для макросъемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11Т
71
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.8%
|Особенности
|- DCI-P3
Максимальная яркость
397 нит
58
Дизайн и корпус
|Высота
|163.5 мм
|Ширина
|75.8 мм
|Толщина
|8.7 мм
|Вес
|195 граммов
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
50
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 810 5G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|1068 МГц
|FLOPS
|~208 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
600
Geekbench 5 (многоядерный)
1706
AnTuTu Benchmark 9
385725
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12.5 Enhanced
85
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:64 ч.
54
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
80
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|2G сети
|GSM B2/B3/B5/B8
|3G сети
|WCDMA B1/B2/B5/B8
|4G сети
|LTE B1, B3, B5, B8, B40, B41
|Поддержка 5G
|Да
93
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11T 5G могут отличаться в зависимости от региона.