Xiaomi Redmi Note 11T 5G Дисплей 71 Производительность 50 Батарея 85 Камера 54 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90 Гц обеспечивают хорошую плавность работы смартфона

Встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться

Есть сверхширокоугольная съемка

Крупная батарея быстро заряжается – 33-ваттный адаптер питания в комплекте

Защищен от влаги по стандарту IP53 Камера лишена объектива для макросъемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11Т

71 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 399 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 84.8% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 397 нит

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11T 5G Высота 163.5 мм Ширина 75.8 мм Толщина 8.7 мм Вес 195 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Белый, Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.8%

50 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11Т и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 810 5G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 1068 МГц FLOPS ~208 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 600 Geekbench 5 (многоядерный) 1706 AnTuTu Benchmark 9 385725

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced

85 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки 0:64 ч.

54 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11T 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет 2G сети GSM B2/B3/B5/B8 3G сети WCDMA B1/B2/B5/B8 4G сети LTE B1, B3, B5, B8, B40, B41 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Декабрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Пленка на экране

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11T 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 11T 5G