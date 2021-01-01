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Xiaomi Redmi Note 11T 5G

Xiaomi Redmi Note 11T 5G
Дисплей
71
Производительность
50
Батарея
85
Камера
54
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 90 Гц обеспечивают хорошую плавность работы смартфона
  • Встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев удобно пользоваться
  • Есть сверхширокоугольная съемка
  • Крупная батарея быстро заряжается – 33-ваттный адаптер питания в комплекте
  • Защищен от влаги по стандарту IP53
  • Камера лишена объектива для макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11Т
71

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.8%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
397 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11T 5G
Высота 163.5 мм
Ширина 75.8 мм
Толщина 8.7 мм
Вес 195 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
50

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 810 5G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 1068 МГц
FLOPS ~208 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
600
Geekbench 5 (многоядерный)
1706
AnTuTu Benchmark 9
385725
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced
85

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:64 ч.
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11T 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
2G сети GSM B2/B3/B5/B8
3G сети WCDMA B1/B2/B5/B8
4G сети LTE B1, B3, B5, B8, B40, B41
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11T 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 11T 5G

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Oppo Realme 8s 5G и Xiaomi Redmi Note 11T 5G
2. Xiaomi Redmi Note 11 Pro и Note 11T 5G

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