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Xiaomi Redmi Note 11T Pro Plus

Xiaomi Redmi Note 11T Pro Plus
Дисплей
84
Производительность
84
Батарея
79
Камера
64
Итоговая оценка
77
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 144-герцовый дисплей с неплохим запасом яркости
  • Высокое разрешение дисплея обеспечивает достойную плотность пикселей
  • 120-ваттный адаптер питания заряжает смартфон менее чем за полчаса
  • Есть вариант на 512 ГБ встроенной памяти
  • Емкость батареи меньше, чем у конкурентов
  • Не поддерживает карты памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11Т Про Плюс
84

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Плотность пикселей 407 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
653 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11T Pro Plus
Высота 163.6 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серебристый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
84

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11Т Про Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100
Макс. частота 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
997
Geekbench 5 (многоядерный)
3767
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
79

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11T Pro Plus
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Размер пикселя 1 микрон
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11T Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) против Xiaomi Redmi Note 11T Pro Plus
2. Xiaomi Redmi Note 11T Pro против Xiaomi Redmi Note 11T Pro Plus

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