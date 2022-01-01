Xiaomi Redmi Note 11T Pro Plus Дисплей 84 Производительность 84 Батарея 79 Камера 64 Итоговая оценка 77 Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 144-герцовый дисплей с неплохим запасом яркости

Высокое разрешение дисплея обеспечивает достойную плотность пикселей

120-ваттный адаптер питания заряжает смартфон менее чем за полчаса

Есть вариант на 512 ГБ встроенной памяти Емкость батареи меньше, чем у конкурентов

Не поддерживает карты памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11Т Про Плюс

84 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Плотность пикселей 407 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.1% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 653 нит

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 11T Pro Plus Высота 163.6 мм Ширина 74.3 мм Толщина 8.9 мм Вес 198 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серебристый, Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.1%

84 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11Т Про Плюс и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Макс. частота 2850 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G610 MC6 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 997 Geekbench 5 (многоядерный) 3767

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

79 Батарея Характеристики Объем 4400 мАч Мощность зарядки 120 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут) Время полной зарядки 0:21 ч.

64 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 11T Pro Plus Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Размер пикселя 1 микрон Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

90 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 11T Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.