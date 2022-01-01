Xiaomi Redmi Note 12 Explorer Edition Дисплей 88 Производительность 55 Батарея 78 Камера 71 Итоговая оценка 73 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки OLED-дисплей с поддержкой Dolby Vision

Честные 120 Гц делают работу смартфона более плавной

200-мегапиксельная камера предлагает достойное качество изображения

210-ваттная быстрая зарядка заряжает смартфон за считаные минуты

Защищен от влаги по стандарту IP53 Для таких габаритов емкость батареи совсем небольшая

Не поддерживает расширение встроенного накопителя

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 12 Explorer

88 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

82 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12 Explorer Edition Высота 162.9 мм Ширина 76 мм Толщина 9 мм Вес 207.5 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Доступные цвета Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 86.8%

55 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 12 Explorer и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Макс. частота 2600 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 772 Geekbench 5 (многоядерный) 1991 AnTuTu Benchmark 9 489193 CPU 132576 GPU 136473 Memory 93258 UX 130490 Total score 489193

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

78 Батарея Характеристики Объем 4300 мАч Мощность зарядки 210 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (66% за 5 минут) Время полной зарядки 0:12 ч.

71 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12 Explorer Edition Основная камера Матрица 200 мегапикселей Разрешение фото 16384 x 12288 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 200 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 0.56 микрон

- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HPX (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Размер пикселя 1 микрон Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 Explorer Edition могут отличаться в зависимости от региона.